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ВТБ Лизинг прогнозирует двузначный рост рынка лизинга в ближайшие годы

  • 02/12/2021, 10:23
ВТБ Лизинг ожидает, что в ближайшие годы рынок лизинга в России будет показывать двузначный рост, в среднем – порядка 10% в год.

Новости компанийПо итогам 2021 г. может составить около 15%. Такие прогнозы привел генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в рамках инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Порядка 10% в год — такой прирост рынок лизинга показывал до пандемии, когда произошло его падение по понятным причинам. Сегодня мы видим, что рынок вернулся к росту. По итогам текущего года ждем, что он вырастет примерно на 15%. Значение лизинга для экономики России постепенно увеличивается. Вклад лизинга в ВВП сегодня по оценкам Эксперт РА – 2%, 3 года назад это значение было всего 1,3%. Вклад лизинга в инвестиции в основной капитал предприятий России – это, по разным оценкам, 4-15%, мы считаем, истина где-то посередине и это 10%. Это примерно равный вклад с банковским кредитом. То есть лизинг сегодня играет не менее важную роль при обновлении и расширении материальной базы компаний, чем кредитование», — отметил Дмитрий Ивантер.

Особенно быстро будет увеличиваться спрос на лизинг у среднего и малого бизнеса. Доля СМБ в новом бизнесе лизинга за последние три года увеличилась с 50 до 60%.

«В лизинге предприятие, насколько бы мало оно ни было, даже индивидуальный предприниматель, может получить технику, которая ему нужна, за несколько дней. Поэтому с точки зрения технологии, простоты и определенности лизинговая отрасль для среднего и малого бизнеса выигрывает», — пояснил Ивантер.

Наибольшие темпы роста рынок в 2021 году покажет в сегменте автолизинга. Прирост за девять месяцев здесь составил 64%.

«Он будет нивелирован последним кварталом, в связи с дефицитом автомобилей в России, но я надеюсь, что все-таки примерно 35% роста здесь будет», — добавил Ивантер.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы лизинг ВТБ


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