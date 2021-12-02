ВТБ Лизинг прогнозирует двузначный рост рынка лизинга в ближайшие годы

По итогам 2021 г. может составить около 15%. Такие прогнозы привел генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в рамках инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Порядка 10% в год — такой прирост рынок лизинга показывал до пандемии, когда произошло его падение по понятным причинам. Сегодня мы видим, что рынок вернулся к росту. По итогам текущего года ждем, что он вырастет примерно на 15%. Значение лизинга для экономики России постепенно увеличивается. Вклад лизинга в ВВП сегодня по оценкам Эксперт РА – 2%, 3 года назад это значение было всего 1,3%. Вклад лизинга в инвестиции в основной капитал предприятий России – это, по разным оценкам, 4-15%, мы считаем, истина где-то посередине и это 10%. Это примерно равный вклад с банковским кредитом. То есть лизинг сегодня играет не менее важную роль при обновлении и расширении материальной базы компаний, чем кредитование», — отметил Дмитрий Ивантер.

Особенно быстро будет увеличиваться спрос на лизинг у среднего и малого бизнеса. Доля СМБ в новом бизнесе лизинга за последние три года увеличилась с 50 до 60%.

«В лизинге предприятие, насколько бы мало оно ни было, даже индивидуальный предприниматель, может получить технику, которая ему нужна, за несколько дней. Поэтому с точки зрения технологии, простоты и определенности лизинговая отрасль для среднего и малого бизнеса выигрывает», — пояснил Ивантер.

Наибольшие темпы роста рынок в 2021 году покажет в сегменте автолизинга. Прирост за девять месяцев здесь составил 64%.