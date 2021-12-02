«Спецавтохозяйство» намерено вдвое увеличить сеть для раздельного сбора мусора в Новосибирске

— «Спецавтохозяйство» развивает направление по раздельному сбору отходов. Мы приобретаем 2526 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Их расстановка стартует в начале 2022 года, — сообщил на круглом столе директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков.

По его словам, контейнеры будут устанавливаться в муниципальных предприятиях и организациях, в том числе в детсадах, школах, больницах и т. д., а также на контейнерных площадках в городе там, где их сегодня нет. Пока в планах установка 1400 контейнеров на 700 площадках.

— Эти контейнеры будут устанавливаться только в Новосибирске. Сегодня в городе около 10 тысяч многоквартирных домов. По нашим оценкам, установка контейнеров позволить удвоить сеть по раздельному сбору отходов в Новосибирске. В итоге она будет охватывать все население города, останутся только юрлица, — уточнил Зыков.

Сейчас муниципальное предприятие уже занимается сортировкой отходов, поступающих на полигон. Но пока, по словам директора «САХ», речь идет не более чем о 1,5% от совокупного объема отходов. Отобранное вторсырье — металл, стекло, пластик — направляется переработчикам. В перспективе предприятие планирует самостоятельно заняться переработкой ТКО и выпускать конечную продукцию. Это задача на ближайшую перспективу.

Напомним, в сентябре 2020 года мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции рассказывал о планах «САХ» развивать сортировку и переработку сырья.

— После того как регоператор рассчитается с предприятием за накопленные долги, «САХ» сможет самостоятельно закупить технику и развивать эти технологии, — говорил мэр.

Сегодня на круглом столе Андрей Зыков сообщил, что «Спецавтохозяйство» и регоператор урегулировали вопрос с задолженностью в судебном порядке, заключили мировые соглашения с четким графиком погашения задолженности.

Кстати, на Гусинобродском полигоне «САХ» также установил дробилку, которая перемалывает практически все виды отходов, не относящиеся к ТКО: строительные материалы, стволы деревьев и т. д. Для полигонов этот вид отходов является большой проблемой.

МУП «Спецавтохозяйство» управляет двумя городскими полигонами — Гусинобродским и Левобережным, в качестве перевозчика обслуживает Первомайский, Кировский и Советский районы.