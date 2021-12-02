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«Населению нужно объяснять плюсы энергоэффективности»

  • 02/12/2021, 10:25
«Населению нужно объяснять плюсы энергоэффективности»
Как сдержать рост платежа и при этом инвестировать в повышение эффективности и экологической безопасности производства? Как найти компромисс?

ESG-повестка в российских реалиях

— Мы всегда рассматривали тему оценки выброса парниковых газов как некий международный эквивалент эффективности работы и экономики в целом, и энергокомплекса в частности. Однако сегодня тема оценки использования первичных ресурсов подвергается новому критическому подходу — какой ресурс чище, и в этой ситуации тема объема избыточных выбросов от результатов деятельности человека становится международным эквивалентом, используя который можно говорить об эффективности принятых решений, — заявил в ходе конференции «Энергоэффективность и энергосбережение в теплоснабжении» исполнительный директор межотраслевого фонда энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области Алексей Шибанов.

Независимый эксперт энергорынка Сергей Бухаров добавил, что на сферу ЖКХ, тепло- и электроснабжения приходится наибольший объем потребления топливно-энергетических ресурсов и связанных с ними выбросов — до 60%.

Заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению Сибирской генерирующей компании (СГК) Александр Григорьев подтвердил, что для СГК, как энергетической компании, климатическая повестка сегодня является одной из самых актуальных в списке задач.

— Это не только вызовы, но и возможности по развитию собственного теплового бизнеса и производства. Принимая решение о развитии систем теплоснабжения в городах присутствия, мы в первую очередь руководствуемся принципом минимизации вреда для окружающей среды, — пояснил Григорьев. — Ключевым механизмом снижения выбросов для нас является комбинированная выработка, которая позволяет на 30-40% сократить потребление топлива, по сравнению с раздельной выработкой того же количества электрической и тепловой энергии.

В рамках увеличения объема комбинированной выработки СГК реализует программу по переводу потребителей котельных на централизованные системы теплоснабжения. С 2012 по 2020 год к ТЭЦ подключены потребители 65 котельных в городах присутствия компании с общей тепловой нагрузкой 1,7 тысячи Гкал/час. По итогам 2021-го СГК планирует закрыть 40 котельных.

Новости Новосибирска

Резкого повышения тарифа на тепло не обещают

— Среди наших крупнейших проектов — Черногорск. Его население отапливалось угольными котельными, собственники которых не инвестировали в их развитие. Это приводило к перебоям в теплоснабжении в холодное время, загрязнению атмосферы. Мы вложили в проект 2,4 млрд рублей, построили тепломагистраль от Абаканской ТЭЦ, перевели весь город на централизованное теплоснабжение и закрыли проблемы с загрязнением окружающей среды, — приводит пример Александр Григорьев. — В Белово мы сделали масштабную реконструкцию ГРЭС, построили тепломагистраль и закрыли 6 котельных в центральной части города. Оба города перешли в ценовую зону теплоснабжения, без которой реализация этих проектов была бы невозможна.

Всего на сегодняшний день компания эксплуатирует около 200 котельных во всех городах присутствия. Программа их модернизации и замещения постоянно расширяется и обновляется, в том числе при вхождении муниципальных образований в ценовую зону. В целом к замещению и модернизации планируются 180 котельных в 12 городах, что приведет к снижению выбросов предприятиями компании углекислого газа, твердых веществ, а также улучшению экологической обстановки в муниципалитетах, уверен Григорьев.

Плюсы энергоэффективности

Алексей Шибанов считает, что главной задачей всех участников энергорынка РФ сегодня является формирование условий и оптимально работающей системы, в первую очередь теплоснабжения, а также создание продвинутого потребителя, с которым эта система будет готова работать, учитывая его интересы и предлагая наиболее выгодные условия для получения услуги.

— Основные потребители теплоэнергии — это население, использующее ее для отопления. Поэтому услуга по теплоснабжению несет социальную нагрузку и постоянно связана с проблемой: как снизить тариф. Но в тарифе ли дело? — рассуждает Сергей Бухаров. — Снижение суммарного платежа за тепло возможно двумя способами: сдерживание тарифа (но мы на примере целого ряда городов видим к чему это приводит) либо такая организация системы теплоснабжения, чтобы теплоэнергия шла на отопление, не выбрасывалась в воздух.

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Александр Григорьев добавляет, что снижение теплопотерь является еще одним ответом на вызов мировой климатической повестки. СГК, входя в ценовую зону, увеличивает объем замены теплосетей в летнее время, проводит мониторинг состояния теплоизоляции и ее обновление, что в итоге сокращает теплопотери, объем используемого топлива и выбросы.

— За последние 4 года благодаря реализации этих мероприятий мы сократили потери тепла примерно на 300 тысяч Гкал/в год, выбросов СО2 — на 70 тысяч тонн, — говорит он. — Однако в части взаимодействия с конечным потребителем — населением — мы ограничены законодательством и ничего не можем предпринимать в отношении внутридомового оборудования.

Напомним, в СГК сейчас реализуется проект по приведению уровня теплонагрузки к реально необходимому. Для этого в квартирах потребителей устанавливаются логгеры — устройства, которые в режиме реального времени замеряют температуру в помещениях, передают данные в общий центр, и на основании этой информации энергетики могут принимать оперативные решения по регулированию температуры, могут экстренно реагировать на аварийные ситуации. Эта система также позволяет оптимизировать подачу тепла.

— По нашим оценкам, до 35% потребления тепла в многоквартирных домах также можно снизить за счет энергоэффективного капитального ремонта: автоматическое регулирование теплоснабжения, ремонт и создание систем циркуляции ГВС, утепление фасадов, чердаков и подвалов и т. д. Мы изучали ситуацию в разных городах присутствия и выяснили, что сейчас такие виды работ закладываются в капремонт не часто, —констатирует Александр Григорьев. — Между тем комплекс таких мер может вывести дома в наивысший класс энергоэффективности — это позволит снизить не только объемы потребления тепла в доме, что выгодно для жителей, но и будет интересно энергокомпании, так как сократит тепловую нагрузку на сети, циркуляционные расходы на систему, затраты электроэнергии на насосных станциях, высвободит свободные мощности на источниках теплоснабжения и средства для обновления теплосистемы.

Исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области Дмитрий Кулешов пояснил, что сейчас в Новосибирске выбраны 15 многоквартирных домов, где в качестве эксперимента планируется провести энергоэффективный капремонт. Анализ похожих практик, выполненных управляющими компаниями на объектах в городе, пока показывает, что наилучший эффект — повышение энергоэффективности на 10%, не более. Средний показатель — 5%.

Помощник руководителя ФГБУ ЦЛАТИ по СФО «Росприроднадзора» Василий Ожередов заявил, что в Новосибирске проблема энергоэффективности актуальна не только для жителей домов, которые по возрасту входят в программу капремонта, но и для новостроек.

— У нас в городе более 15 домов, которые сданы и эксплуатируются, но при этом генерят большой поток жалоб жильцов на несоответствие санитарным требованиям по обеспечению теплом. Это вопросы не к эксплуатирующим организациям, а к строителям, к эффективности работы системы по приему жилья в эксплуатацию, к качеству строительства, точечной застройке, несоблюдению режимов теплоснабжения и т. д. — перечисляет он. — В то же время сейчас в Новосибирске работает масса строительных лабораторий и опытных центров, которые могут контролировать уровень энергоснабжения в строящихся домах. В этом заинтересованы и финансирующие эти объекты банки.

Объединить разрозненное

Депутат горсовета Новосибирска, председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин сообщил, что в Новосибирске сегодня действует программа по установке в домах системы автоматического регулирования тепла. 70% средств на покупку оборудования и его установку субсидирует бюджет, 30% — ТСЖ или УК, но заявок поступает немного. Кудин отметил, что не понимает, с чем это связано, так как установка таких систем выгодна для жителей: позволяет экономить средства.

Общественник Андрей Гладченко объяснил отсутствие интереса тем, что нет нормальных стимулов для внедрения этих практик. Экономический — что в трубу вылетают огромные деньги жильцов и сбережение энергии привело бы к сбережению этих средств — не работает.

— Практика показывает, что невозможно большой группой людей принимать такие решения: им на рассмотрение нужно выносить конкретное, максимально простое решение. В капремонте энергоэффективность сегодня невозможна, так как он дико зажат в деньгах. Должны быть технологии, чтобы бизнес смог войти в эту тему, принести людям счастье против их воли и показать результат, чтобы и люди экономили на платежах ЖКХ, и бизнес смог заработать, — добавил он. — В противном случае ничем, кроме разговоров, наши встречи не закончатся.

Алексей Шибанов пояснил, что в России такой механизм есть — это энергосервисные контракты, но финансовая система не способна их кредитовать, и в проекты заходят только компании, обладающие большим объемом собственных ресурсов. В Новосибирске такой механизм, к примеру, пытается применять ПАО «Ростелеком». В Новокузнецке 12 лет назад проект запустила одна из местных УК.

— Ключевая проблема в этом инструменте — необходимо отрабатывать тему собрания жильцов. За нее никто не берется, а без этого этапа сегодня невозможно принимать никакие решения, — пояснил Шибанов. — Бизнес уже работает в этой сфере, отрывая лакомые куски рынка друг у друга, понимая, какой уровень доходности он будет иметь даже на финансовых оборотах за оплату услуг ЖКХ. Но темы энергосбережения здесь нет. Я не знаю ни одну компанию в городе, которая готова работать на жильца, а не себе на карман.

Игорь Кудин также напомнил, что сейчас на федеральном уровне рассматривается проект по инвестициям в теплоснабжение Новосибирска:

— После подписания документов мы планируем создать штаб с привлечением представителей общественности, который будет курировать реализацию этой программы.

По мнению Алексея Шибанова. на энергорынке Новосибирска сейчас наблюдается странная нестыковка. В соответствии с законом об энергосбережении, теплоснабжающая организация обязана дать потребителю предложения по оптимизации ресурсов. У СГК есть понимание этого комплекса мероприятий. Теперь их должны принять УК или ТСЖ, отработать с жильцами, принять решение и обратиться к фонду ЖКХ о финансировании полного объема мероприятий по энергоэффективному ремонту. При этом ни у кого нет адекватного, подтвержденного списка этих работ.

— Деньги выделяются фондом, а самый главный выгодополучатель — мэрия Новосибирска — оказывается в стороне от комплекса мероприятий. И это при том, что в департаменте образования муниципалитета накоплен самый большой объем информации по энергосбережению: уже более 10 лет такие мероприятия проводятся на учреждениях образования города. Более 200 из них оборудованы специальными датчиками и включены в систему. Эту информацию можно было бы использовать для анализа и внедрения в программу по энергосбережению департамента энергетики и ЖКХ мэрии, — уверен Шибанов. — Штаб, который планируют создать депутаты горсовета, мог бы взять на себя координирующую функцию и в этом вопросе, по итогам предоставить результаты на рассмотрение широкой общественности, чтобы доказать необходимость мероприятий по энергоэффективности населению, чтобы оно понимало возможные результаты своего участия в городской программе энергосбережения и свои обязанности. Чтобы получить результат в социальной сфере, нужно понимать уровень проблемы. С точки зрения мероприятий тут ноль дивидендов, но если мы не будем поднимать эту тему — не повысим градус ее социального понимания. Необходимо обучение социума вопросам энергосбережения и энергоэффективности, повышение его уровня образованности в этом вопросе, распространение информации.

Профессор кафедры тепловых электрических станций НГТУ Павел Щинников также считает, что только совершенствования услуги сегодня недостаточно — важно сформировать компетентного потребителя, показать ему плюсы энергосбережения.

— Если потребитель выключает в своей квартире батареи и отапливается за счет тепла от соседних квартир, то он должен иметь профит. В рамках отдельного человека это сделать невозможно, но в рамках УК — вполне, если будут многосоставные тарифы за тепло, — говорит Щинников. — В такой ситуации потребитель сможет сам решать, в каком тарифе ему работать.

Фото предоставлены пресс-службой СГК

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : энергоэффективность тэц СГК котельные ESG-повестка


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