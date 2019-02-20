«ВТБ Мои Инвестиции» названо лучшим инвестиционным приложением Рунета

ВТБ Капитал Инвестиции стал победителем конкурса мобильных приложений Рунета – «Золотое приложение 2018» в номинации «Лучшее инвестиционное приложение». Организатором премии выступила Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Мобильное приложение для частных инвесторов «ВТБ Мои Инвестиции» получило самую высокую оценку среди других проектов ведущих российских компаний. Эксперты подчеркнули удобное меню и нативный интерфейс приложения, что делает его понятным в использовании даже начинающему инвестору. Система определяет риск-профиль клиента, персонализирует информацию, новостную ленту и инвестиционные предложения под задачи каждого инвестора, направляет рекомендации, исходя из конкретных долей ценных бумаг на счете.

«ВТБ Мои Инвестиции» является платформой для управления частными инвестициями, которая объединила в себе брокерские сервисы и продукты управляющей компании. С момента запуска летом 2018 года число пользователей приложения достигло 50 тысяч клиентов, а оборот превысил 600 млрд рублей.

— Мы рады, что экспертный совет российского рынка электронных коммуникаций по достоинству оценил наше приложение и его уникальный функционал. «ВТБ Мои Инвестиции» создавался при использовании самых современных технологий с повышенным вниманием к вопросам безопасности и при этом был запущен в рекордно короткие сроки. Сегодня мы видим большой интерес к приложению со стороны розничных клиентов, которые совершили с его помощью более миллиона сделок. Этот показатель постоянно растет. Мы продолжаем активно работать над улучшением приложения, чтобы обеспечивать клиентам комплексные услуги, соответствующие самым передовым мировым тенденциям, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ».

Фото: пресс-служба банка