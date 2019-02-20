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На финансовое оздоровление Биотехнопарка предложили заложить 170 млн рублей

Депутаты регионального парламента готовы рассматривать эти поправки правительства только после смены руководства УК.
  • 20/02/2019, 16:01
Автор: Юлия Данилова
Депутаты снова требуют смены директора УК Биотехнопарка
«Руководство Биотехнопарка в старом и в новом его составе результативности не дало: не смогло проанализировать допущенные ошибки и сформулировать задачи.»

Бюджетный комитет регионального парламента второй раз рассмотрел ситуацию вокруг проекта создания в Кольцово Биотехнопарка, который реализует АО «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий». Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова предложила план финансового оздоровления УК. Первый раз вопрос детально разбирался на заседании комитета в 2018 году.

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— Задача по созданию Биотехнопарка была поставлена в 2011 году. УК Биотехнопарка сразу рассматривалась как государственный институт развития, то есть не предполагалось, что она будет заниматься чисто коммерческой деятельностью, — сразу подчеркнула Молчанова. — Она должна была создать условия для развития биофарм-направления в Новосибирской области, а также современную инновационную площадку и инфраструктуру.

За 2011-2017 годы областной бюджет вложил в Биотехнопарк 881 млн рублей (из них около 70 млн рублей субсидий), федеральный — 216,3 млн (средства на приобретение инновационного оборудования), местный — 78,6 млн; всего 1,036 млрд рублей. При этом из федерального бюджета в регион поступила компенсация за 2016-2018 годы — 394 млн рублей. Для ее начисления налоговая служба тщательно анализировала поступления от резидентов парка в федеральный бюджет. Крупнейшие резиденты проекта (АО «НПК Катрен», АО «Вектор Бест», ООО «Ангиолайн» и ООО «СФМ Фарм») за 2016-2017 годы заплатили в бюджет более 1 млрд рублей. Налоги УК на конец 2018 года составили 105 млн рублей.

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— Мы свели вложения в Биотехнопарк и то, что получили от него. Прямой бюджетный эффект составил 2,041 млрд рублей, сальдо бюджетных вложений и доходов — 1,07 млрд, — констатировала Ольга Молчанова.

Минэкономразвития также проанализировало эффективность проектов-аналогов, которые реализуются в других регионах России. По словам министра, стоимость создания новосибирского Биотехнопарка оказалась вполне конкурентной. При том только в Кольцово была создана аккредитованная лаборатория, что является серьезным стимулом для привлечения в Биотехнопарк организаций для работы в Центре коллективного пользования. Что же касается вложений компаний, расположенных на территории Биотехнопарка, то «НПК Катрен» инвестировал 1,8 млрд рублей, «СФМ Фарм» — 987 млн, «Ангиолайн» — 500 млн. ООО «Ли Вест Интерпрайз» (121,8 млн рублей) и ООО «НПК Эвипро» (234 млн рублей) собираются начать строительство на площадке.

Подводя итоги хозяйственной деятельности Биотехнопарка, Ольга Молчанова признала, что 32,7 млн рублей, которые УК получила в 2018 году, незначительны. Компания не смогла реализовать поставленную задачу по выходу на самоокупаемость и получила убыток в размере 50 млн рублей. После проверки Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, выявившей серьезные проблемы, министерство провело несколько рабочих совещаний с руководством УК Биотехнопарка.

— Большая часть замечаний уже устранена. Мы начали работу по оптимизации расходов. Часть функций взяло на себя ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР). Вопрос объединения управляющих компаний не снят с повестки дня, но его нужно рассматривать с точки зрения специфики Биотехнопарка — это целенаправленный актив, несколько иная сфера деятельности. Возможно, лучшим выходом является сохранение автономности УК Биотехнопарка с переводом части услуг на АИР, чтобы не содержать лишнюю штатную численность, — пояснила Молчанова.

По ее словам, в результате реализации финансового оздоровления УК выручка компании в 2019 году должна составить 55,4 млн рублей, в 2020 — 72,1 млн, в 2021 — 103,1 млн. Из них половину должен принести Испытательно-лабораторный центр, 13 млн — орган по сертификации, 12 млн — опытно-производственный участок, 11 млн —клинико-диагностическая лаборатория.

— Для реализации этих планов просим увеличить субсидию для УК «Биотехнопарк» на 2019-2020 годы, чтобы проект продолжал развиваться. Нам нужны 85 млн дополнительно в 2019 году и примерно столько же в 2020, — резюмировала Молчанова.

Депутаты предлагают сменить команду в «Биотехнопарке»

Депутат регионального парламента Лариса Шашукова поинтересовалась, с чем связана корректировка показателя по поступлению налогов резидентов. Она напомнила, что в 2017 году, после визита депутатов в Биотехнопарк, была подготовлена стратегия развития парка, где указывалось, что в консолидированный бюджет от резидентов в 2018 году поступит 1,6 млрд рублей. В программе финансового оздоровления указана другая сумма — 550 млн. В 2019 году — 1,89 млрд, а сейчас — 570 млн и т.д. По словам Молчановой, двукратное сокращение налоговых поступлений произошло после уточнения показателей с резидентами.

— Мы уже один раз попробовали смотреть на проект через розовые очки. Надеялись, что в 2018 году выйдем на самоокупаемость. Сейчас считаем, что эти цифры несколько завышены, и приводим их в соответствие с тем, что есть в настоящее время, — пояснила министр.

Оболочка превалировала над содержанием

Директор АО «УК Биотехнопарк» Елена Гутова, признала, что доход в 32 млн — не та цифра, которая может всех устраивать, но заверила, что по итогам 2019 года компания планирует ее удвоить.

— У нас есть клинико-диагностическая лаборатория, которая может проводить исследования человеческого материала, орган сертификации, мы участвуем в торгах и предоставляем свои услуги бюджету, учреждениям здравоохранения. Постоянно расширяем список лицензированных видов деятельности, — перечислила она.

В поддержку Биотехнопарка высказался мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Он призвал все стороны спокойно проанализировать ситуацию и отметил, что, по его мнению, проект состоялся, так как количество резидентов и пользователей ЦКП постоянно увеличивается.

— Вся проблема в раскачке, которая происходит последние 1,5 года. Возможно, проект признан публично модным — и отсюда много желающих в нем поучаствовать, не всегда профессионально. Я бы попросил минэкономразвития продолжить процесс оздоровления. Нам иногда не хватает слаженности в определенных хозяйственных маневрах, по которым нужно договариваться с участием АИР и других игроков, — пояснил Красников. — Я бы также попросил депутатов, чтобы мы держали этот проект, как один из главных проектов в области, под профессиональным, спокойным и системным контролем. Это не вопрос — кого-то поменять, — но боже упаси, чтобы этой отраслью начали заниматься непрофессионально.

Тем не менее депутаты, члены наблюдательного совета «УК Биотехнопарк» Александр Аксененко и Глеб Поповцев заявили, что УК с возложенными на нее задачами не справляется, что выливается в неконструктивную работу

— Необходимо финансовое оздоровление компании. Этот проект — один из важнейших в Новосибирской области, но УК Биотехнопарк нуждается в изменении структуры управления, иначе вектор развития по-прежнему будет деструктивный, — говорит Аксененко.

В «Биотехнопарке» сменился гендиректор

Глеб Поповцев добавил, что без вмешательства власти и АИР к концу 2018 года УК Биотехнопарка подошла бы к банкротству.

— Мое мнение: руководство Биотехнопарка в старом и в новом его составе результативности не дало: не смогло проанализировать допущенные ошибки и сформулировать задачи. За него это делал АИР. Создание Биотехнопарка — это госпрограмма, а его учредитель — государство. Без реорганизации руководства мы не увидим результативности предприятия и его выхода на проектную мощность, — констатировал Поповцев.

Депутат Валентин Сичкарев также отметил, что главный вопрос в реализации этого проекта — недоверие к команде, которая тратила бюджетные деньги.

— Нужно решить этот вопрос. Пусть они будут научными консультантами, но хозяйственные вопросы и вопросы расходования бюджетных средств им больше доверять нельзя. Конечная цель работы — не финансовое оздоровление, а привлечение новых инвестиций в Биотехнопарк, — добавил он.

«УК «Биотехнопарк» обязали вернуть в бюджет 20,8 млн рублей субсидии

Во время пресс-подхода председатель бюджетного комитета регионального парламента Александр Морозов прямо заявил, что без смены руководства депутаты не будут принимать решение о предоставлении субсидий. В какой форме произойдет эта смена — через замену директора, или передачу функцией АИР — еще будет обсуждаться. Комитет поручил минэкономразвития представить предложения в течение марта, чтобы рассмотреть их до апрельской сессии, на которой будут приниматься поправки в бюджет 2019 года.

Как отметила председатель Контрольно-счетной палаты Елена Гончарова, точку зрения аудиторов о том, что субсидия, предоставленная УК Биотехнопарка, использовалась с нарушением и ее нужно вернуть в бюджет, подтвердили судебные инстанции. В том числе апелляция в Томске.

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