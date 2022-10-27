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В Новосибирске возведены каркасы трех новых поликлиник

  • 27/10/2022, 15:17
поликлиники Новосибирска
Общая строительная готовность трёх объектов сегодня оценивается в 40-44 %.

Завершено возведение монолитных каркасов зданий трёх ГЧП-поликлиник в Новосибирске №№2, 7 и 27. Это два четырёхэтажных и одно шестиэтажное здание в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска. Общая строительная готовность трёх объектов сегодня оценивается в 40-44 %. Всего на семи стройплощадках задействовано 258 рабочих и специалистов, 26 единиц строительной техники, включая башенные и автокраны, бурильные и сваевдавливающие установки, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и др, сообщили в пресс-службе компании.

На ул. Татьяны Снежиной возведён каркас будущей поликлиники №2 общей площадью свыше 12 тысяч кв. метров. На 100 % выполнена кладка кирпичных перегородок, завершается устройство стен из газобетонных блоков. Прокладывается силовое электрооборудование, ведётся монтаж системы отопления и кабельной сети. Кровля здания готова более чем наполовину, завершается установка окон на всех этажах.

В городской клинической поликлинике №7 на ул. Пролетарской монтаж окон выполнен на 95 %, устройство кровли – на 75 %. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем: сети электро- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Завершён монтаж внутриплощадочных тепловых сетей. Аналогичные работы выполняются на стройплощадке будущей консультативно-диагностической поликлиники №27 на ул. Ереванской. На всех шести этажах завершается монтаж оконных блоков и внутренних стен, на 30 % устроены внутренние сети отопления, на 20 % выполнена кровля. Строители ведут монтаж входных групп, в том числе пандусов для маломобильных групп граждан.

На площадках строительства ещё четырёх объектов ГЧП-проекта, поликлиниках №№13, 16, 18 и 22, ведутся работы нулевого цикла. Здесь выполнена подготовка стройплощадок и планировка территорий, устроены временные подъездные дороги, ведётся разработка котлованов. Начата заливка бетона фундаментной плиты здания поликлиники №13. На всех объектах начаты статические испытания контрольных свай.

Проект реализуется в рамках ГЧП-соглашения с Министерством здравоохранения Новосибирской области. Группа «ВИС» по условиям соглашения отвечает за проектирование, организацию финансирования, строительство и техническую эксплуатацию поликлиник вплоть до 2029 года, а их профильную медицинскую эксплуатацию будут осуществлять государственные учреждения здравоохранения. Финансовый партнёр проекта – «Газпромбанк». Сеть новых поликлиник общей мощностью 6,5 тысяч посещений в смену будет обслуживать более 320 тысяч новосибирцев. Свыше 4 тысяч медицинских специалистов получат современные рабочие места.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что депутаты раскритиковали проекты, которые реализуются в Новосибирске в рамках ГЧП и концессии. 

Фото пресс-службы ГК «ВИС»

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Рубрики : Недвижимость Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : поликлиники Новосибирска ГЧП


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