Рекламодателям

ВТБ начал выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях

  • 22/06/2022, 17:30
Первые сделки прошли в Красноярске и Уфе.

Новости бизнесаСтавка для заемщиков банка при приобретении квартир в новостройках составит 6,7%. Дисконт в 0,3 п.п. от базовой ставки в 7% доступен клиентам при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка.

На прошлой неделе ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ.

В рамках партнёрских программ лимит по кредиту может быть увеличен до 30 и 12 млн рублей соответственно, при этом для заемщика обеспечивается единая процентная ставка на всю сумму и весь срок действия кредитного договора.

«Поддержка населения в нынешних условиях – принципиальная задача ВТБ, поэтому мы первыми начали прием заявок по новой ипотеке с господдержкой и сегодня уже провели первые выдачи, как только постановление Правительства вступило в силу. Рассчитываем, что новые условия серьезно поддержат спрос на ипотеку в нашей стране, ведь сейчас ставка по программе уже достигла уровня 2021 года. Дополнительно своим клиентам мы готовы предоставить дисконт в 0,3 п.п., а также возможность оформить кредит с лимитом до 30 млн рублей, что значительно расширяет возможности покупки квартир в новостройках», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Первый взнос по ипотеке с господдержкой составляет от 15% от стоимости недвижимости. Максимально возможный срок кредитования – 30 лет. Программа рассчитана до конца 2022 года.

ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка в России. За пять месяцев этого года банк предоставил населению более 82 тысяч ипотечных кредитов на 355 млрд рублей, из которых по программам господдержки выдано 45 тысяч на 190 млрд. Ипотечный портфель ВТБ на 1 июня составил 2,8 трлн рублей.

673

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека с господдержкой ВТБ


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Сроки строительства Восточного обхода могут быть ускорены

22/06/2022, 16:40

Команда из Новосибирска прошла в полуфинал третьего тура интеллектуальной викторины «Лига Знаний»

22/06/2022, 16:36

Новосибирский облизбирком принял документы у первого кандидата на выборы депутатов регионального Заксобрания

22/06/2022, 16:11

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в южные регионы

22/06/2022, 14:14
Популярное

В десяти торговых точках Новосибирска прекратят продажу алкоголя в день города

22/06/2022, 17:27

Варикозная болезнь: причины развития, симптоматика, возможные осложнения, методы лечения и профилактики

22/06/2022, 14:22

С 1 июля Финляндия снимет ограничения на визы для россиян

22/06/2022, 11:43
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Ипотека с господдержкой в Банке «Санкт-Петербург» доступна по ставке 6,35%

22/06/2022, 16:20

В Новосибирске обсудят развитие производства в новых экономических условиях

22/06/2022, 13:39

«Свой дом» – номинация для журналистов, рассказывающих о развитии строительной отрасли в регионах Сибири

22/06/2022, 11:25

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска