В десяти торговых точках Новосибирска прекратят продажу алкоголя в день города

Запрет коснется парков и скверов, а также прилегающих к ним территорий. Под ограничения по продаже алкоголя попадают территории вблизи парков «Березовая роща», «Бугринская роща», «Первомайский», Монумента Славы, сквера на пересечении улиц Зорге и Громова, участка от Михайловской набережной до Шевченковского жилмассива, на ОбъГЭСе, в Академгородке на Цветном проезде и на нижней зоне в микрорайоне Щ, на большом участке вокруг станций метро «Гагаринская» и «Заельцовская».

Организациям торговли и общественного питания в границах этих зон предложили торговать мороженым, кондитерскими изделиями и безалкогольными напитками: лимонадом, квасом, молочными коктейлями, а также исключить продажу напитков в стеклянной таре.

Работа ресторанов и кафе в День города-2022 должна завершиться не позднее 23.00.

Алкоголь в День города Новосибирска нельзя купить:

— в границах ул. Алейской, участка от ул. Алейской, 4, к. 1 до ул. Планетной, 55/6, участка от ул. Планетной, 55/6 до проспекта Дзержинского, 2а, участка от проспекта Дзержинского, 2а до ул. Кошурникова, 8/1, участка от ул. Кошурникова, 8/1 до ул. Крылова, 89, участка от ул. Крылова, 89 до ул. Ипподромской, 30;

— в границах ул. Громова, ул. Зорге, участка от ул. Зорге, 183 до ул. Зорге, 219, от ул. Зорге, 219 до ул. Зорге, 86;

— в границах ул. Аникина, ул. Обогатительной, ул. Оловозаводской, участка от ул. Оловозаводской до ул. Саввы Кожевникова, 29/1, ул. Саввы Кожевникова;

— в границах ул. Степной, ул. Петропавловской, ул. Котовского, участка от ул. Котовского, 20 до ул. Широкой, 3, ул. Широкой, ул. Ватутина, ул. Пархоменко, ул. Римского-Корсакова;

— в границах ул. Гурьевской, ул. Белинского, ул. Шевченко, ул. Маяковского, участка от ул. Шевченко, 2/1 до ул. Инской, 35, участка от ул. Инской, 7 до ПКиО «Михайловская набережная», ПКиО «Михайловская набережная», участка от ул. Добролюбова, 2б, корпус 2 до ул. Добролюбова, 2а, ул. Обской;

— в границах ул. Первомайской, участка от ул. Первомайской, 150/1 до ул. Героев Революции, 6, участка от ул. Героев Революции, 6 до ул. Качалова, 23, участка от ул. Качалова, 23 до ул. Первомайской;

— в границах ул. Молодости, ул. Гидромонтажной, ул. Энгельса, ул. Нагорной, ул. Сердюкова, ул. Приморской, участка от ул. Приморской, 7, к. 1 до ул. Молодости, 25а по (включая ул. Софийскую, 2, к. 1);

— в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда;

— в границах ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковой, ул. Ипподромской, ул. Писарева, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской;

— в границах проспекта Академика Лаврентьева, ул. Николаева, участка от ул. Российской до ул. Демакова, 17/1, ул. Полевой, участка от ул. Полевой до ул. Российской, ул. Российской, проспекта Строителей.

Ранее редакция сообщала, что мероприятия, посвященные 129-летию со дня основания Новосибирска, состоятся 25 и 26 июня.