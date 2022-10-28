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ВТБ начал выдавать льготные кредиты на электромобили Evolute

  • 28/10/2022, 12:41
ВТБ начал принимать заявки на покупку транспортных средств марки Evolute в рамках государственной программы автокредитования. Приобрести электромобиль клиенты могут в любом регионе России.

новости бизнесаВоспользоваться льготными условиями могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, заемщики, впервые покупающие автомобиль, работники медицинских и образовательных организаций. Госпрограмма также распространяется на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).  

«Российский автомобильный рынок в этом году столкнулся с небывалыми вызовами, и запуск государственной программы оказался своевременной мерой для его поддержки. Она также стала драйвером выдач автокредитов, снижая финансовую нагрузку на заемщиков. В продажах ВТБ доля госпрограммы составляет уже почти 45%. С момента запуска ей воспользовались около 5 тысяч наших клиентов, а общий объем сделок превысил 3,2 млрд рублей. Включение в периметр госпрограммы электромобилей позволит расширить список потенциальных заемщиков и поддержать клиентов, для которых важен не только факт приобретения машины, но и ее экологичность», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Помимо Evolute, на льготных условиях клиенты могут приобрести автомобили марок Lada, УАЗ, ГАЗ и Haval, произведенные в 2022 году и стоимостью не выше 2 млн рублей. При покупке этих машин дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составляет 25%, для остальных субъектов — 20%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам девяти месяцев 2022 года заемщики провели в банке свыше 36 тысяч сделок почти на 46 млрд рублей.

Фото с сайта ВТБ

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Электромобили ВТБ Автокредиты


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