В Новосибирской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка

Несанкционированная свалка у села Завьялово ликвидирована по поручению областной прокуратуры. С территории вывезено более 6 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.

По данным следствия, у села Завьялово Искитимского района находилась крупная несанкционированная свалка мусора и твердых бытовых отходов, которую администрация Искитимского района отказалась ликвидировать в добровольном порядке. В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении администрации к ликвидации несанкционированной свалки. Искитимский районный суд требования прокурора признал обоснованными и удовлетворил. Судебное решение вступило в законную силу.

— Работы по ликвидации несанкционированной свалки завершены. С территории земельного участка вывезено более 6 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Земельный участок площадью более 3,5 га полностью очищен, — говорится в сообщении прокуратуры.

Обратим внимание, что проблемы такого характера в регионе отмечались и ранее. В начале апреля Генпрокуратура РФ сообщала, что в регионе длительное время не решены проблемы с оборотом ТКО: не построены мусороперерабатывающие заводы, переполнены действующие полигоны, не приняты меры по учету и ликвидации несанкционированных свалок.

Стоит отметить, что до 2024 года за счёт федерального бюджета планируется ликвидировать несанкционированные свалки в 19 российских регионах. Новосибирская область попала в список субъектов РФ, которые получат на эти цели финансирование в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о конфликте в связи с планами по созданию под Бердском второй свалки.