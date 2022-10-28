Гуманитарная помощь для мобилизованных: что не стоит приносить

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе прямого эфира рассказал горожанам, желающим поучаствовать в сборе помощи для мобилизованных участников спецоперации, от сбора чего стоит воздержаться. Во-первых, это бывшие в употреблении предметы одежды, тем более, что местные умельцы готовы помочь новыми — собственного изготовления, сейчас проходят такие акции.

— Люди вяжут «носки победы», варежки, причём вяжут не только пожилые женщины, шьют бельё, — рассказывает глава города. — Мы всё-таки должны обеспечить наших воинов не старыми вещами, не какими-то обносками.

Вторая позиция, к которой стоит подходить очень осторожно, касается продуктов питания.

— Несут продукты питания, — сообщает Анатолий Локоть. — Их очень тщательно проверяют: срок годности должен соблюдаться. За этим тоже внимательно следят, потому тут тоже, без обид, качество гуманитарной помощи должно соответствовать своему назначению.

Наконец, ещё одно наименование гуманитарной помощи, сбор которой, по мнению мэра стоит доверить специалистам — это лекарства.

—Некоторые приносят лекарства. Я против этого. Конечно, запретов никаких нет. Но дело в том, что аптечки, лекарства — это тоже специальный вопрос. У нас специалисты аптечной сети этим занимаются. Они формируют аптечку. Они знают, из чего аптечка состоит, что туда должно войти. Они очень внимательно следят за сроком годности препаратов, чтобы никаких нарушений не было. Потому здесь лучше помочь деньгами, если возможность есть, какой-то суммой, — предложил градоначальник.

По информации мэрии Новосибирска, на территории города действуют 30 пунктов сбора гуманитарной помощи для мобилизованных военнослужащих, основанных на базе муниципальных учреждений. Подробную информацию о месте их нахождения и графиках работы можно получить в администрациях районов.

Напомним, что ранее горсовет Новосибирска поддержал решение мэрии о выделении из городского бюджета 10 млн руб для приобретения обмундирования и оборудования для участников спецоперации по согласованию со структурами Минобороны. Ещё 25 млн руб. заложены в бюджет на оказание мер социальной поддержки семьям военнослужащих.

Ранее редакция сообщала, какие меры соцподдержки областного уровня коснутся всех категорий участников спецоперации.