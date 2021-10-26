ВТБ начал выпуск премиальной карты Visa Signature Business

Он сочетает в себе все преимущества корпоративной карты ВТБ и привилегии от Visa.

Корпоративную карту Visa Signature Business можно заказать как в цифровом формате, так и на пластиковом носителе с премиальным дизайном. Оформление карты доступно дистанционно в интернет-банке ВТБ Бизнес и в офисах банка.

Привилегии для держателей карты включают доступ в более чем тысячу бизнес-залов аэропортов и железнодорожных вокзалов по всему миру, страхование жизни и здоровья на сумму до $500 тыс. в любых поездках, услуги команды профессиональных ассистентов «Консьерж-сервис», готовых помогать решать любые личные и бизнес-задачи 24/7. Кроме того, держатели карты смогут воспользоваться скидками от платежной системы Visa на услуги по всему миру, включая рестораны, такси, бронирование отелей и многое другое.