«Сибантрацит» планирует запустить новую железнодорожную инфраструктуру в январе

— Мы нацелены на рост производства: уже к концу этого года мы произведем примерно на 30% больше объемов угля по сравнению с 2020 годом. В ближайшие 2 года планируем увеличить наши инвестиции в производство. В целом инвестиции в различные проекты по росту эффективности превысят 22 млрд рублей, — сообщил генеральный директор группы «Сибантрацит» Сергей Мельников она встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Значительная часть средств будет направлена на закупку собственного горнотранспортного оборудования, развитие железнодорожной инфраструктуры, модернизацию обогатительных мощностей.

— В частности, компания реализует масштабный инвестпроект стоимостью 2,6 млрд рублей: строительство железнодорожной станции «Колыванская» проектной мощностью 20 млн тонн в год в зоне горных работ с развернутой длиной железнодорожной инфраструктуры — 50 км, из них около 30 км — соединительный путь, с выходом на инфраструктуру РЖД. Новая погрузочная станция будет располагаться на расстоянии более чем 30 км от ближайшего населенного пункта, — пояснил Мельников. — Объект практически готов, в ноябре он выйдет на пусконаладку, а в январе стартует его эксплуатация.

Реализация проекта значительно снизит нагрузку на экологию, приведет к снижению пыления и выбросов сжигаемого топлива за счет сокращения использования автотранспорта для перевозки угля: процессы переработки и погрузки угля будут перемещены непосредственно к участкам добычи.

Увеличение объема инвестиций компании даст прирост налоговых отчислений в бюджет Новосибирской области: с 2020 по 2024 год они вырастут на 22%. Кроме того, в 2024 году компания планирует увеличить число сотрудников на 50%, привлекая людей на новые рабочие места. С 2020 по 2024 год средняя зарплата в «Сибантраците» вырастет на 37%.

Группа «Сибантрацит» (В группу входят АО «Сибантрацит» и ООО «Разрез Восточный». — Ред.) является крупнейшим налогоплательщиком Новосибирской области. В 2021-2023 годах компания планирует вложить в развитие социальной инфраструктуры — строительство новых и ремонт действующих объектов, улучшение условий труда и быта сотрудников — 370 млн рублей. В частности, в этом году будет построен новый корпус общежития на 240 рабочих мест с досуговым центром, душевой комплекс на 300 мест. На реализацию социально-значимых и благотворительных проектов в Новосибирской области в 2020-2021 годы будут направлено 1,38 млрд рублей.