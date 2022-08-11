ВТБ начинает работать по новой программе кредитования МСП

Лидерами среди регионов по числу обращений стали Москва, Московская, Воронежская, Новосибирская области, Кузбасс, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. В ближайшее время ВТБ будут реализованы первые сделки с предпринимателями — в Костроме, Архангельске, Кирове и Москве на сумму 470 млн рублей.

Предприниматели из приоритетных отраслей могут оформить инвестиционные кредиты сроком до 10 лет для запуска или модернизации производств, обновления основных средств. Льготная ставка будет действовать в течение 5 лет.