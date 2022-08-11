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ВТБ начинает работать по новой программе кредитования МСП

  • 11/08/2022, 10:14
ВТБ начал прием заявок по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса под 3 – 4,5% годовых.

новости бизнесаЛидерами среди регионов по числу обращений стали Москва, Московская, Воронежская, Новосибирская области, Кузбасс, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. В ближайшее время ВТБ будут реализованы первые сделки с предпринимателями — в Костроме, Архангельске, Кирове и Москве на сумму 470 млн рублей.

Предприниматели из приоритетных отраслей могут оформить инвестиционные кредиты сроком до 10 лет для запуска или модернизации производств, обновления основных средств. Льготная ставка будет действовать в течение 5 лет.

«Для ВТБ приоритетно предоставлять клиентам финансирование на максимально выгодных условиях, поэтому мы оперативно начали работать по новой программе поддержки предпринимателей и заранее принимать заявки клиентов. ВТБ активно участвовал в запуске этого инструмента, и мы считаем, что в изменившихся экономических условиях его реализация поможет бизнесу увереннее развивать свое дело. Планируем, что первые сделки у нас пройдут с предприятиями обрабатывающей промышленности, транспорта, производства одежды и гостиничного бизнеса. При этом мы прогнозируем высокий спрос со стороны заемщиков и рассчитываем на существенный объем заключенных по программе соглашений», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ (ПАО) Денис Бортников.

Фото: pixabay.com — advogadoaguilar

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредиты для бизнеса ВТБ


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