Во сколько региональным и муниципальным бюджетам обойдется создание единого оператора по наружной рекламе

Закон о создании в России единого оператора наружной рекламы консолидировал отрасль. За несколько недель участники рынка не только провели различные акции в регионах России, но и вынесли проблемы с которыми, при принятии законопроекта, может столкнуться отрасль, на рассмотрение первого съезда операторов наружной рекламы. Он прошел 10 августа в Москве.

Генеральный директор компании «ДизайнМастер» Сергей Селезнёв добавил, что ни одни поправки в федеральный закон «О рекламе», который существует 16 лет, не вызывали такую бурную реакцию. Потому что раньше все они были связаны с меняющейся реальностью.

— Мы представляем малый и средний бизнес, обслуживаем интересы наших клиентов — представителей малого и среднего бизнеса. Со всех трибун мы слышим о помощи малому и среднему бизнесу, но этот законопроект просто пытается его разрушить. Единый оператор по сути заберет 60 % федерального рынка: 50 % Москвы и 10 % Санкт-Петербурга… Это большая угроза для нас! — подчеркнул Селезнев.

Представитель «Мособлрекламы» Максим Леснянский также назвал законопроект лоббистским, преследующим коммерческие интересы конкретной структуры.

— Это очень неплохой бизнес-план, при котором мое, наше коммерческое предложение не конкурентно. Мы все говорим о том, что будет завтра, а сегодня? Сам факт публичного обсуждения несет конкретные экономические и репутационные последствия для нашей отрасли. Мы не готовы нести деньги туда, где правила игры не определены, и завтра все может измениться. Единого оператора быть не может, но может быть защита национальной безопасности! — заявил он.

— Они будут появляться бесконтрольно, в том числе на объектах культурного наследия. Это показывает, что законопроект написан на коленке. Грубые подсчеты подсказывают, что потери региональных бюджетов превысят 3 млрд рублей в год, начиная с 2023 года, а из муниципальных — 4,3 млрд рублей в год. Вот такой «поддержка» экономики регионов! — констатировал Слуцкий. — Единый оператор останется, а остальные операторы обанкротятся, то есть порядка 150-200 тыс. человек останется без работы.

Представители политических партий — депутаты Госдумы, принявшие участие в съезде также высказались в отношении законопроекта скептически. В частности, председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что единый оператор будет устанавливать конструкции без проведения торгов по якобы средневзвешенной цене на 30 лет.

Депутат Госдумы от КПРФ Мария Дробот считает, что речь идет о совокупном бюджете более чем в 70 млрд рублей.

— В профильном Комитете законопроект рассмотрели за один вместо 3 дней, а в повестку внесли за 2 часа. Почему же такая спешка?! Законопроект был внесен заказным порядком. Результатом этого станет повсеместная коррупция и загнивание рынка. Всегда, когда появляется монополист, условия его игры изменяются, а его аппетиты растут, — уверена Дробот.

IT-директор компании «ДизайнМастер» Алексей Струк обратил внимание еще на один момент — безопасность. По его словам, единую точку ломать проще, чем множество: получив несанкционированный доступ к софту/оператору, злоумышленник получит доступ ко всем экранам, включая экраны в метро, в аэропортах, на транспорте, на улицах.

— Нельзя сказать, что мы сейчас находимся в какой-то опасности. Но нет ничего невозможного, например, в случае одной, на всю страну, противоугонной сигнализации, злоумышленникам бы не пришлось ломать голову. Именно разнообразие дает конкурентные преимущества и безопасность, — заявил Струк.

Напомним законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений внес в нижнюю палату российского парламента депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов. На сегодняшний день в Комитет Госдумы поступили более 100 поправок в законопроект: от представителей АКАРа, от представителей интернет-торговли, от уполномоченного по правам предпринимателей Москвы, Союза операторов наружной рекламы, OZON, Авито. Снятия с голосования поправок добиваются более 470 компаний из 217 городов России.

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