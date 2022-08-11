Во сколько региональным и муниципальным бюджетам обойдется создание единого оператора по наружной рекламе

Закон о создании в России единого оператора наружной рекламы консолидировал отрасль. За несколько недель участники рынка не только провели различные акции в регионах России, но и вынесли проблемы с которыми, при принятии законопроекта, может столкнуться отрасль, на рассмотрение первого съезда операторов наружной рекламы. Он прошел 10 августа в Москве.
Генеральный директор компании «ДизайнМастер» Сергей Селезнёв добавил, что ни одни поправки в федеральный закон «О рекламе», который существует 16 лет, не вызывали такую бурную реакцию. Потому что раньше все они были связаны с меняющейся реальностью.
— Мы представляем малый и средний бизнес, обслуживаем интересы наших клиентов — представителей малого и среднего бизнеса. Со всех трибун мы слышим о помощи малому и среднему бизнесу, но этот законопроект просто пытается его разрушить. Единый оператор по сути заберет 60 % федерального рынка: 50 % Москвы и 10 % Санкт-Петербурга… Это большая угроза для нас! — подчеркнул Селезнев.
Представитель «Мособлрекламы» Максим Леснянский также назвал законопроект лоббистским, преследующим коммерческие интересы конкретной структуры.
— Это очень неплохой бизнес-план, при котором мое, наше коммерческое предложение не конкурентно. Мы все говорим о том, что будет завтра, а сегодня? Сам факт публичного обсуждения несет конкретные экономические и репутационные последствия для нашей отрасли. Мы не готовы нести деньги туда, где правила игры не определены, и завтра все может измениться. Единого оператора быть не может, но может быть защита национальной безопасности! — заявил он.
— Они будут появляться бесконтрольно, в том числе на объектах культурного наследия. Это показывает, что законопроект написан на коленке. Грубые подсчеты подсказывают, что потери региональных бюджетов превысят 3 млрд рублей в год, начиная с 2023 года, а из муниципальных — 4,3 млрд рублей в год. Вот такой «поддержка» экономики регионов! — констатировал Слуцкий. — Единый оператор останется, а остальные операторы обанкротятся, то есть порядка 150-200 тыс. человек останется без работы.
Депутат Госдумы от КПРФ Мария Дробот считает, что речь идет о совокупном бюджете более чем в 70 млрд рублей.
— В профильном Комитете законопроект рассмотрели за один вместо 3 дней, а в повестку внесли за 2 часа. Почему же такая спешка?! Законопроект был внесен заказным порядком. Результатом этого станет повсеместная коррупция и загнивание рынка. Всегда, когда появляется монополист, условия его игры изменяются, а его аппетиты растут, — уверена Дробот.
IT-директор компании «ДизайнМастер» Алексей Струк обратил внимание еще на один момент — безопасность. По его словам, единую точку ломать проще, чем множество: получив несанкционированный доступ к софту/оператору, злоумышленник получит доступ ко всем экранам, включая экраны в метро, в аэропортах, на транспорте, на улицах.
— Нельзя сказать, что мы сейчас находимся в какой-то опасности. Но нет ничего невозможного, например, в случае одной, на всю страну, противоугонной сигнализации, злоумышленникам бы не пришлось ломать голову. Именно разнообразие дает конкурентные преимущества и безопасность, — заявил Струк.
Напомним законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений внес в нижнюю палату российского парламента депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов. На сегодняшний день в Комитет Госдумы поступили более 100 поправок в законопроект: от представителей АКАРа, от представителей интернет-торговли, от уполномоченного по правам предпринимателей Москвы, Союза операторов наружной рекламы, OZON, Авито. Снятия с голосования поправок добиваются более 470 компаний из 217 городов России.
Ранее редакция рассказывала о конфликте между чиновником мэрии Новосибирска и игроками рынка наружной рекламы города.
Фото pixabay — Merio
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