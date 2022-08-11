В проект парка у ледовой арены включили волейбольную площадку и памп-трек

— На территорию парка завезены гигантские объемы грунта, песка, создан уникальный рельеф, который позволил сохранить имеющуюся здесь растительность и обустроить инфраструктуру для отдыхающих. Центральная часть парка практически готова, плитка и асфальтовое покрытие уложены, формируются площадки под установку нестационарных объектов. В дальнейшем будут установлены малые архитектурные формы, светильники и другое оборудование. Всё это предстоит сделать к октябрю, чтобы парк мог принять первых посетителей, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В пресс-службе мэрии отметили, что уже в ходе строительства парка были внесены изменения в проект. Существенно увеличился объем работ, в связи с чем выросла и стоимость проекта – на 23 %. Финансирование осуществляется из областного бюджета при участии средств городского бюджета.

— Изменения коснулись в основном части архитектуры и дизайна. Добавилось много площадок спортивной направленности, в том числе волейбольная площадка и памп-трек, который для нас изготавливает один из лучших производителей в этой области. Закуплено качественное детское игровое оборудование, — прокомментировал представитель компании-генподрядчика ООО «Премиумстрой» Денис Левин.

Работы по обустройству парка идут по графику. Укладка твёрдого покрытия выполнена на 85 %, ведётся прокладка водоотводных лотков и труб, монтируются системы электроснабжения, видеонаблюдения, расчищается прибрежная полоса. С сентября начнётся установка опор освещения, детского игрового оборудования, укладка резинового покрытия в игровых зона,

Продолжаются работы по озеленению – высажены деревья декоративных пород с корой яркого окраса, которые будут наполнять парк различными оттенками не только летом, но и в другие сезоны.

По контракту все работы должны завершиться 30 октября 2022 года.