Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников

К такому выводу специалисты пришли при рассмотрении дела жителя Калужской области Ивана Ревкова.
Мужчина более 20 лет назад дал деньги в долг знакомой, но она их не спешила возвращать, и с учетом индексации размер займа достиг 4 млн рублей. На эти средства женщина успела приобрести квартиру и признала себя банкротом. Ревков потребовал наложить взыскание на ее апартаменты, однако суды отказали, сославшись на то, что это единственное жилье должника. Доводы истца о том, что недвижимость была куплена за большую сумму, чем задолжала ему знакомая, судьи не приняли во внимание.
После этого случая в Конституционном суде решили, что вышеуказанный запрет распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь, и отметили необходимость корректировки законодательства в этой сфере. Взыскивать единственное жилье для погашения долгов разрешено при соблюдении ряда условий: должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет, а также принятые меры не должны вынуждать человека переезжать в другой населенный пункт.
— Признать взаимосвязанные положения абзаца 2 части 1 статьи 446 ГПК РФ и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающие имущественный иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения, которое является для должника и членов его семьи, совместно проживающих в этом жилом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания, не противоречащими Конституции РФ, так как они не могут быть нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения, — говорится в постановлении КС.
Фото: pexels.com автор: Sora Shimazaki
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