Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников

К такому выводу специалисты пришли при рассмотрении дела жителя Калужской области Ивана Ревкова.

Мужчина более 20 лет назад дал деньги в долг знакомой, но она их не спешила возвращать, и с учетом индексации размер займа достиг 4 млн рублей. На эти средства женщина успела приобрести квартиру и признала себя банкротом. Ревков потребовал наложить взыскание на ее апартаменты, однако суды отказали, сославшись на то, что это единственное жилье должника. Доводы истца о том, что недвижимость была куплена за большую сумму, чем задолжала ему знакомая, судьи не приняли во внимание.

После этого случая в Конституционном суде решили, что вышеуказанный запрет распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь, и отметили необходимость корректировки законодательства в этой сфере. Взыскивать единственное жилье для погашения долгов разрешено при соблюдении ряда условий: должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в том городе или поселке, где он живет, а также принятые меры не должны вынуждать человека переезжать в другой населенный пункт.