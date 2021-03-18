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ВТБ наймет более 600 специалистов в рамках Программы «600 дней»

  • 18/03/2021, 15:12
Программа «600 дней» была запущена в конце 2019 года для поддержки стратегического развития ВТБ до 2022 года в сегментах «Розница» и «Средний и малый бизнес».

В этом году ВТБ планирует нанять более 600 специалистов по различным функциональным направлениям в рамках Программы «600 дней» –Новости компаний стратегического бизнес-проекта, направленного на цифровизацию клиентского опыта и ускоренное развитие продуктов и каналов банка.

В течение 2020 года было создано 32 новых стрима в розничном сегменте и 19 стримов в сегменте СМБ, в которые вошли более 300 кросс-функциональных команд, обеспечивающих полный жизненный цикл продуктов и сервисов от разработки до полноценного внедрения. Всего в рамках программы в 2019-2020 гг. было нанято более 1100 человек на различные роли в составе этих стримов.

Розничный бизнес в 2020 году за счет трансформации представил свыше 400 новых продуктов и услуг. В результате кардинального обновления ВТБ Онлайн число его активных пользователей увеличилось на 25%, превысив 10 млн человек. ВТБ Онлайн укрепил свои позиции как банк на каждый день: объем платежей за год вырос в 1,5 раза, переводов – на 77%. Банк перешел на выдачу кредитов наличными без посещения офисов, а также первым на рынке запустил онлайн-ипотеку и возможность покупки автомобиля с выдачей автокредита онлайн. В 2021 году будет внедрено свыше 500 новых продуктов и сервисов. ВТБ планирует оформлять каждую шестую ипотеку без визита клиента в офис, перевести полностью в онлайн процесс покупки автомобиля за счет кредита. К концу 2022 года планируется перевести в онлайн 100% продуктов и сервисов для физлиц, 50% продаж проводить в цифровых каналах и обслуживать в ВТБ Онлайн уже 15 млн клиентов.

Для клиентов среднего и малого бизнеса в 2020 году было реализовано более 140 продуктовых и сервисных решений. В частности, запущены новый мобильный банк и целевой интернет-банк, дистанционное резервирование расчетных счетов, цифровая регистрация нового бизнеса, цифровая бухгалтерия, новое приложение «ВТБ Бизнес QR», позволяющее принимать оплату с помощью QR-кода, а также «ВТБ-касса», которая объединяет функции онлайн-кассы и эквайрингового терминала. Бизнесу стали доступны виртуальные карточные продукты, цифровые кредиты и гарантии. Число активных клиентов СМБ в ВТБ за год выросло на 25%. В 2021 году ВТБ планирует более чем в 2 раза увеличить число разработок для этого сегмента и внедрить для клиентов более 300 новых продуктов и сервисов.

Руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Глеб Ермаков отметил:

«Несмотря на то, что 2020 год прошел под знаком пандемии коронавируса и внес значительные изменения в бизнес-процессы большинства компаний, он в то же время подстегнул к поиску новых решений и возможностей. В течение всего 2020 года мы продолжали нанимать профессионалов на различные направления деятельности банка, в том числе и на вакансии в рамках Программы «600 дней», активно используя для привлечения кандидатов цифровые каналы коммуникации и инструменты роботизации. В текущем году мы продолжим эту работу и ожидаем, что к нашей команде Программы «600 дней» присоединятся еще свыше 600 специалистов по различным направлениям: UX/UI дизайнеры, эксперты по клиентскому пути, ИТ-архитекторы, системные аналитики, IOS разработчики и другие профессионалы».

 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса ВТБ банки


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