Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

По информации редакции Infopro54, на 5 рублей подорожает поездка в одну сторону в маршрутных такси № 364 «Метро Студенческая — п. Краснообск». Также информация об изменении стоимости проезда размещена в маршрутках № 43 «Общественный торговый центр — ОРМЗ»; № 7 «Котельная — ул. Белоусова»; № 6 «Шлюз — Речной вокзал».

— Цены мы повышаем из-за того, что в 2020 году на 30-40% подорожали расходные материалы и запчасти. На прошлой неделе нам привезли бочку масла стоимостью 59 рублей за литр, а на этой неделе мы за такую же бочку заплатили 65 рублей за литр, — рассказал редакции руководитель ИП Остапенко Э.А. Эдуард Остапенко. — За пандемийный год цены выросли буквально на глазах. Мы с этим должны были что-то сделать, тут вариант либо закрыться, либо цены повысить. У нас других источников доходов нет — мы работаем для пассажиров и от них же зависим.

— В декабре 2020 года тарифы в общественном транспорте Новосибирской области были повышены. По законодательству в течение года они не могут повышаться еще раз, так что здесь последствий для пассажиров точно не будет, иначе мы их потерям, — комментирует Валерий Ильенко, зампредседателя регионального парламента, член правления СРО «Транспортный союз Сибирь», директор МУП ПАТП № 5. — С другой стороны, я знаю, что многие частные перевозчики в принципе меняют тариф в течение дня: утром проезд у них стоит 25 рублей, а днем — 20 рублей, право у них на это есть, наказать их за это невозможно. Но для этого у них есть причины — стоимость проезда диктует рынок. Что касается анонсированного повышения стоимости проезда в маршрутках на 5 рублей, то, на мой взгляд, это неадекватная индексация тарифа.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ регулярные перевозки пассажиров осуществляются как по регулированным, так и по нерегулированным тарифам. В первом случае тариф устанавливает орган государственной власти субъекта РФ, то есть департамент по тарифам Новосибирской области. Стоимость поездки в общественном транспорте на маршруте с нерегулируемым тарифом перевозчик назначает самостоятельно.

По оценке Валерия Ильенко, за 2020 год расходы на обслуживание общественного транспорта увеличились в среднем на 15-20%.

Напомним, мэрия города Новосибирска на этой неделе сообщила, что 23 марта в городе запускается проект «Сетевая поездка». В течение 60 минут пассажир сможет сделать пересадку между автобусами на ряде маршрутов муниципального общественного транспорта без дополнительных финансовых затрат (при условии оплаты первой поездки транспортной картой ЕТК-онлайн).

В проекте участвуют следующие маршруты:

— автобус № 20 «Ул. Твардовского — СТЦ «Мега»;

— автобус № 23 «ОРМЗ — Общественный торговый центр»;

— автобус № 36 «Ул. Белоусова — Автовокзал»;

— автобус № 45 «Чемской бор — Центральный корпус»;

— автобус № 65 «Ул. Экваторная — Общественный торговый центр».

Предполагается, что проект будет действовать до 22 марта 2022 года.