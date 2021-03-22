ВТБ нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса в Новосибирской области на 10%

Портфель привлеченных средств предпринимателей увеличился на 15%, до 21,4 млрд рублей.

В прошедшем году ВТБ (ПАО) продолжил активную работу по реализации программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Новосибирской области. Общий портфель в рамках льготных инструментов достиг 9 млрд рублей. Из них более 2,2 млрд рублей приходится на программу льготного кредитования МСП Минэкономразвития (рост в 2,9 раза), еще 4,4 млрд рублей — на льготную программу поддержки сектора АПК Министерства сельского хозяйства РФ («Госпрограмма № 1528») (+32%). Портфель по программам поддержки занятости в период пандемии коронавируса составил более 1,6 млрд рублей.

В 2020 году в рамках стратегии, направленной на цифровизацию продуктов и сервисов, ВТБ предложил среднему и малому бизнесу Новосибирской области ряд новых цифровых продуктов. Предприниматели региона получили возможность вести бухгалтерию и налоговый учет для ИП, а также решать вопросы, связанные с бухгалтерией, с помощью квалифицированных специалистов в мобильном приложении «Цифра», (к этому сервису подключились более двух тысяч клиентов), а также дистанционно решать вопросы обслуживания в новом мобильном банке ВТБ Бизнес Lite. Для торгово-сервисных предприятий банк представил устройство «ВТБ-касса», сочетающее в себе функции онлайн-кассы и POS-эквайринга, небольшие торговые точки могут принимать платежи от клиентов со смартфона через приложение «ВТБ Бизнес QR».

Для дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса в 2020 году ВТБ запустил информационно-образовательный портал «Ближе к делу», на котором прошли обучение уже более 5 тысяч предпринимателей Новосибирской области. Портал предлагает курсы и вебинары по различным вопросам развития бизнеса, новости, статьи экспертов с практическими рекомендациями и другой полезный контент.