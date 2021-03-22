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Tele2 переводит процессы управления сетью в облако

  • 22/03/2021, 16:53
Альтернативный оператор мобильной связи, запустил в Новосибирске два центра обработки данных.

Площадки предназначены для управления сетью оператора в 9 сибирских регионах – Республиках Алтай, Хакасии и Туве, Алтайском и Красноярском краях, Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Общая стоимость проекта составила 560 млн рублей.

Оба центра обработки данных расположены в Новосибирске. Их общая площадь превышает 2000 кв. м. К каждому центру обработки данных подведена производительная линия связи. Площадки оборудованы системами безопасности, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, а также резервного энергопитания. Оно обеспечивается аккумуляторными залами и автономными генераторами, которые автоматически запускаются в течение двух минут после отключения питания. Максимальная потребляемая мощность оборудования в каждом из ЦОД составляет 4 МВт. Облачные вычислительные центры Tele2 по сравнению с текущей инфраструктурой голосовой коммутации обеспечивают повышенную надежность за счет дублирования абсолютно всех систем на разных площадках.

Виртуализация и переход к облачной инфраструктуре позволяют получить более широкий функционал по сравнению с текущими устройствами коммутации. Помимо повышения надежности, Tele2 после перевода процессов управления сетью в облако сможет предложить сибирским клиентам оператора ряд принципиально новых услуг. Например, Voice Over LTE – то есть передачу голоса по сетям 4G и речи ультравысокой четкости. Спектр возможностей нового комплекса очень широк и может постоянно обновляться без изменений в архитектуре площадки и значительных затрат. Это ускорит запуск новых продуктов и услуг.

Параллельно со строительством ЦОД Tele2 расширила каналы связи между всеми регионами, которые будет обслуживать система облачной коммутации, а также повысила надежность их резервирования. Перевод регионов Tele2 на облачную коммутацию начнется на следующей неделе.

Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

«Трафик передачи данных в нашей сети в Сибири за последний год вырос на 48%. Через год-полтора – даже при условии всего лишь сохранения таких темпов – имеющиеся в нашем распоряжении мощности коммутации оставили бы нас без «запаса прочности» перед ростом трафика передачи данных. Новые центры обработки данных с облачной архитектурой позволят нам иметь такой запас еще очень долго. Объединение коммутации голоса и данных всего макрорегиона на одной площадке позволит нам гибко распределять ресурсы, а также иметь значительный ресурс для обработки быстро растущего трафика передачи данных в сети. Более высокая надежность и дублирование всех систем коммутации в новосибирских центрах обработки данных – это гарантия того, что клиенты получат более качественные услуги».

 

Фото предоставлено Tele2

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : облачные системы новости бизнеса мобильный оператор Tele2


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