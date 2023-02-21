Две поликлиники по ГЧП в Новосибирске планируют ввести до 1 сентября

— В этом году до 1 сентября мы планируем ввести в эксплуатацию две поликлиники, которые строим в рамках государственно-частного партнерства: поликлиники №7 и №2. По данным медучреждениям уже идет отделка внутренних помещений, законтрактовано оборудование. Частный партнер проводит работу по его закупке, — сообщил на пресс-конференции ТАСС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
В декабре, по его словам, запланирована сдача поликлиники №22. Остальные будут сданы до 1 сентября 2024 года.
— Пока мы ожидаем снижения стоимости закупленного оборудования. Ожидаем информации от частного партнера после проведенных процедур. Пока могу сказать, что итоговая цена поликлиник получается меньше, чем по итогам экспертизы в 2022 году, — добавил Хальзов.
Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили оценить национальные проекты по новым критериям.
Фото из группы ГК ВИС ВКонтакте
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