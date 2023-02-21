Две поликлиники по ГЧП в Новосибирске планируют ввести до 1 сентября

— В этом году до 1 сентября мы планируем ввести в эксплуатацию две поликлиники, которые строим в рамках государственно-частного партнерства: поликлиники №7 и №2. По данным медучреждениям уже идет отделка внутренних помещений, законтрактовано оборудование. Частный партнер проводит работу по его закупке, — сообщил на пресс-конференции ТАСС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В декабре, по его словам, запланирована сдача поликлиники №22. Остальные будут сданы до 1 сентября 2024 года.

— Пока мы ожидаем снижения стоимости закупленного оборудования. Ожидаем информации от частного партнера после проведенных процедур. Пока могу сказать, что итоговая цена поликлиник получается меньше, чем по итогам экспертизы в 2022 году, — добавил Хальзов.

Напомним, ранее аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области предлагали достроить три поликлиники за счет бюджета. В том силе в связи с необоснованным ростом их цены. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла еще на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей. С учетом роста возмещения по платежам за кредиты поликлиники обойдутся бюджету более чем в 30 млрд рублей. При этом аудиторы сообщили, что выявили нарушения при пересчете сметной стоимости, утвержденной в сентябре 2022 года.

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