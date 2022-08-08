ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными на треть

В первую очередь продажи растут в сегменте кредитов наличными, которые за месяц увеличились сразу на 30%. Всего с начала года розничные клиенты ВТБ оформили 675 тысяч кредитов на 850 млрд рублей.

В июле клиенты ВТБ оформили 132 тысячи розничных кредитов на 145 млрд рублей. Продажи займов для физлиц растут уже пятый месяц подряд, причем число сделок по сравнению с июнем выросло сразу на 22% и оказалось сопоставимым с рекордным в этом году февралем, когда рынок переживал ажиотажный спрос перед резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ.

Наибольшую динамику в июле показали кредиты наличными, объем выдачи которых составил 60 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на треть. Всего за январь-июль ВТБ предоставил клиентам почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей. С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов, что позволяет заемщикам снизить свою платежную нагрузку в размере до 50%.

Наибольшая доля в продажах июля пришлась на ипотеку – порядка 15,5 тыс. сделок на 79 млрд рублей. По итогам семи месяцев ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на «семейную ипотеку» вырос среди клиентов в четыре раза. Заемщики могут также рефинансировать свою ипотеку в ВТБ – летом банк провел уже свыше 2 тысяч таких сделок на 10 млрд рублей.

Также клиенты ВТБ в июле оформили 4,8 тыс. автокредитов почти на 6 млрд рублей, что сопоставимо с результатами июня. С начала года банк провел 25 тыс. сделок на приобретение автомобилей на 33 млрд рублей. В июле ВТБ одним из первых начал работу по программе льготного автокредитования и уже выдал по ней более 500 кредитов на 313 млн рублей. Сегодня каждый пятый автокредит банка выдаётся по госпрограмме.