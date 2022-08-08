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Запад пригрозил Турции санкциями за поддержку РФ, бренды французской женской одежды и германская Siemens Energy покинут РФ

  • 08/08/2022, 17:09
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Запад пригрозил Турции санкциями за поддержку РФ, бренды французской женской одежды и Siemens Energy покинут РФ
Санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 8 августа.

Западные чиновники испытывают беспокойство из-за сближения Владимира Путина и Реджепа Эрдогана и рассматривают возможность ответных мер против Турции, если та будет помогать РФ с обходом санкций, сообщает Financial Times.

По словам источников издания, озабоченность на Западе вызвали обещания, данные Эрдоганом после 4-часовых переговоров с Путиным в Сочи. Например, обеспечить прием карты «Мир» в 5 турецких банках и утроить взаимный товарооборот до $100 млрд в год.

Кроме того, как рассказал вице-премьер Александр Новак, Эрдоган согласился платить «в рублях» за российский газ, с помощью которого Турция покрывает четверть своих потребностей.

В июне делегация американских чиновников во главе с замминистра финансов Уолли Адейемо ездила в Турцию, чтобы предупредить местных чиновников и банкиров: за попытку спрятать «грязные» российские деньги или пренебрежение санкционным режимом последуют «вторичные санкции».

Бренды французской женской одежды Sandro и Maje, принадлежащие компании Groupe SMCP, покинут российский рынок, сообщают «Известия». Информацию об этом газете подтвердили несколько сотрудников московских магазинов.

По информации издания, компания уже закрыла несколько бутиков, работать продолжают только эффективные точки. Предполагается, что бренды проработают до конца сезона.

Эксперты полагают, что уход этих брендов не сильно повлияет на рынок, так как они не сильно масштабны и известны в России, а их место займут другие марки компании. Например, Claudie Pierlot и Fursac.

— У Maje нет поставок последние пару месяцев и пока не планируется. Бутики продолжат работу, но продавать в них будут одежду брендов Claudie Pierlot и Fursac, — рассказал «Известиям» один из собеседников.

Продавец магазина Sandro добавила, что компания планирует распродавать товар, но скидок и распродажи на остатки вещей не предвидится.

Sandro и Maje пришли в Россию в 2014 году.

Siemens Energy прекратит деятельность в России, говорится заявлении компании. Фирма начала процесс реструктуризации бизнеса в стране, который планирует завершить к концу текущего года.

Siemens подчеркнула, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на ее деловую активность в России, поэтому продолжение работы в стране нецелесообразно. По итогам финансового 2022 года компания готовится потерять около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией. Однако уже в следующем году, после ухода из страны, серьезных негативных финансовых последствий не ожидается.

Сейчас Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в совместном предприятии с российскими «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин». Кроме того, входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa являлась партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.

Фото: pexels.com — Engin Akyurt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции бизнес


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