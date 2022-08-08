Председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин ушел в отставку

5 августа по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья ушел в отставку председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин. Исполнение обязанностей возложено на первого заместителя председателя правительства, министра финансов региона Игоря Малахова. Об этом сообщила пресс0служба правительства Кемеровской области.

Вячеслав Телегин родился 4 июня 1969 года. Трудовую деятельность начал в 1987 году в должности поверхностного горнорабочего, затем стал учеником подземного электрослесаря шахты им. Е. Ярославского. В 2009 году Телегин поступил на муниципальную службу, а уже в 2010 году занял пост главы города Ленинска-Кузнецкого. В 2015 году чиновник стал главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.

В 2018 году Вячеслав Телегин был назначен первым заместителем губернатора Кемеровской области. Ранее чиновник занимал пост заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. В 2021 году Телегин получил должность первого замгубернатора — председателя правительства региона.

Игорь Юрьевич Малахов — заместитель губернатора Кузбасса, министр финансов Кузбасса.

Родился 25 апреля 1969 года в городе Текели (Талды-Курганская область, Казахстан).

Имеет два высших образования. В 1993 году окончил Томский государственный университет по специальности «прикладная математика», в 2008 году — Кемеровский государственный университет по специальности «финансы и кредит».

Профессиональный стаж Малахова в финансовой системе Кузбасса составляет более 20 лет. Свою трудовую деятельность начал в 1994 году, прошел путь от главного специалиста финансового управления администрации Анжеро-Судженска до первого заместителя начальника главного финансового управления области. Занимал пост первого заместителя начальника главного финансового управления Кузбасса.

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