ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в Новосибирской области на треть

Розничный кредитный портфель банка по итогам квартала увеличился до 119 млрд рублей.

Более половины объема продаж приходится на жилищное кредитование. По сравнению с 1 кварталом 2020 года выдача ипотеки выросла на 28%, до 8 млрд рублей. В отчетном периоде жители Новосибирской области оформили в ВТБ 3,3 тысячи кредитов на покупку недвижимости. Сохранению спроса на ипотеку, как и в прошлом году, способствуют такие факторы, как программа господдержки, комфортные ставки по кредитам и рефинансированию, цифровизация процесса подачи документов и одобрения ипотечных заявок.

Существенно вырос спрос на потребительские кредиты: в первом квартале банк предоставил жителям региона 8,6 тысячи кредитов наличными на сумму 5,8 млрд рублей, что в полтора раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Популярность этого вида кредитования растет на фоне сохранения доступных условий по продукту, а также активного использования клиентами цифровых каналов.

Отмечается рост активности в сегменте автокредитования: по итогам 1 квартала объем выдач увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, средний чек кредита на покупку авто за год не изменился и составляет 970 тысяч рублей.

Управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области Сергей Никулин: