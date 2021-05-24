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ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в Новосибирской области на треть

  • 24/05/2021, 14:00
В 1 квартале 2021 года банк ВТБ предоставил жителям Новосибирской области заемных средств на сумму более 14 млрд рублей, что на 35% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Розничный кредитный портфель банка по итогам квартала увеличился до 119 млрд рублей.

Более половины объема продаж приходится на жилищное кредитование. По сравнению с 1 кварталом 2020 года выдача ипотеки выросла на 28%, до 8 млрд рублей. В отчетном периоде жители Новосибирской области оформили в ВТБ 3,3 тысячи кредитов на покупку недвижимости. Сохранению спроса на ипотеку, как и в прошлом году, способствуют такие факторы, как программа господдержки, комфортные ставки по кредитам и рефинансированию, цифровизация процесса подачи документов и одобрения ипотечных заявок.

Существенно вырос спрос на потребительские кредиты: в первом квартале банк предоставил жителям региона 8,6 тысячи кредитов наличными на сумму 5,8 млрд рублей, что в полтора раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Популярность этого вида кредитования растет на фоне сохранения доступных условий по продукту, а также активного использования клиентами цифровых каналов.

Отмечается рост активности в сегменте автокредитования: по итогам 1 квартала объем выдач увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, средний чек кредита на покупку авто за год не изменился и составляет 970 тысяч рублей.

Управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области Сергей Никулин:

«С начала года мы наблюдаем восстановление потребительской активности и, как следствие, фиксируем увеличение выдач по всем направлениям кредитования. Факторами, влияющими на спрос, остаются привлекательные ставки по кредитным продуктам, а также их доступность в цифровых каналах. Новосибирская область входит в число лидеров по объемам выдач ипотеки ВТБ: сохраняется интерес населения к программе ипотеки с господдержкой (согласно текущим условиям она действует до 1 июля 2021 года), востребовано и рефинансирование. Мы продолжаем улучшать условия для заемщиков, расширять продуктовую линейку и делаем акцент на стратегическом для нас переходе к формату онлайн-кредитования».

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы кредиты ВТБ банки


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