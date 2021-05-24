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«Локдаун выявил огромные бреши в Гражданском кодексе и договорах аренды»

Никита Секрет, учредитель и руководитель сети FITNESS HEROES, сооснователь сети магазинов Do4a:
  • 24/05/2021, 13:55

— Кризис и изменения в ритейле были отчетливо видны с 2014 года (после резкого падения курса рубля). Уже к 2017-2018 годам на рынке произошел ощутимый провал покупательной способности. Падение платежеспособного спроса и коронавирус привели к тому, что сейчас, в мае 2021 года, много пустующих мест даже в таких крупных торговых центрах, как ТЦ «Мега», ТЦ «Аура», ТРК «Ройял Парк». В более простых ТЦ и в стрит-ритейле количество вывесок с надписью «аренда» также ощутимо увеличилось. Если раньше нужно было искать помещения, то сейчас выбор большой в любом районе Новосибирска.

Если анализировать отношение ТЦ к арендаторам, то во время обострения ситуации с коронавирусом и введения жестких ограничений максимально лояльно повел себя ТРК «Ройял Парк». Там быстро составили дополнительные соглашения с арендаторами со снижением аренды на 81% на время закрытия ТРК. Это позволило предпринимателям пройти самые тяжелые месяца карантина с минимальными издержками.

Для сравнения: руководство ТРК «Калейдоскоп» на площади Маркса просто не выходило на связь с арендаторами, при этом допсоглашения делали каждый месяц постфактум. Снизили аренду всего на 50% плюс требовали обязательную оплату коммуналки, на переговоры о временном снижении аренды после открытия, чтобы партнеры хотя бы немного восстановили бизнес, не пошли. Напомню, что фитнес-залы были закрыты до августа месяца и открытие ТЦ для нас не являлось решающим фактором, да и покупатели первое время после открытия посещали ТЦ и фитнес-залы очень неохотно, так как боялись заразиться. Лично мы в итоге, после 3 месяцев локдауна, приняли решение съехать с этой площадки, также сделали наши соседи, а ТРК «Калейдоскоп» в ответ подал на нас иск в суд с просьбой оплатить аренду за июль-сентябрь даже не в 50%, а в стопроцентном объеме, так как по договору мы должны были предупредить арендодателя о том, что съезжаем за 3 месяца.

В других городах, где работает наш проект FITNESS HEROES (сеть магазинов фитнес-одежды и спортивного питания), существенное снижение по аренде было только в одном магазине из пяти, и ограничения часто более строгие, поэтому нам в Новосибирске еще сильно повезло, хоть мы и лишились из-за локдауна одного магазина.

В общем, кризис 2020-2021 года лично мне показал, какие огромные бреши сегодня существуют в Гражданском кодексе РФ и частных договорах аренды: отношения между арендодателем и арендаторами четко не регламентированы законом, каждый пытается нагнуть арендаторов насколько позволяет совесть. Я уже не говорю об общей ситуации: бизнес так и не получил ощутимой компенсации (даже льготные кредиты на выплату зарплаты получили далеко не все). В стране и в регионе не был введен режим ЧС, все жили и работали по режиму «выходных дней с сохранением зарплаты» и договорные отношения строились по человеческим понятиям, а не по четко утвержденным правилам и законам.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : торговый центр ритейл локдаун аренда


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