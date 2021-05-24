LetyShops — мир безграничного шопинга и разумной экономии

Кэшбэк от LetyShops. Мечты о неиссякающем источнике дохода становятся реальностью

Знатоки онлайн-шопинга вывели ещё одну аксиому — получать «порядочный» кэшбэк возможно только с магазином одежды и аксессуаров Shein. А всё потому, что последний находится в тесном сотрудничестве с кэшбэк-сервисом «ЛетиШопс» и предлагает своим покупателям более чем выгодные условия.

Стать пользователем системы очень просто. Для этого нужно зайти на страничку сервиса и пройти удобную процедуру регистрации. Если на примете уже есть хороший магазин, то выбрать его из списка на сайте и приступить к покупкам. Тем, кто только делает свои первые шаги навстречу кэшбэку стоит воспользоваться поиском и вбить название магазина «Шеин». Вот и всё. Мир выгодных покупок открыл свои гостеприимные двери.

Почему LetyShops и за что его так любят покупатели?

Сервис не заманивает пустыми обещаниями баснословных возвратов. Он просто честно компенсирует приобретения в онлайн-магазинах и стабильно выплачивает проценты. Кроме этого, ЛетиШопс ценят за:

Бонусы. Приятное дополнение к кэшбэку становится доступным сразу после регистрации.

Мобильное приложение. Подходит для электронных устройств, работающих на любой операционной системе.

Многочисленные акции. Дают возможность стать обладателем ценных призов, не заплатив при этом ни копейки.

Премиум-аккаунты. Увеличивают базовую ставку на целых 30%.

Промокоды. Специальные коды повышают кэшбэк и уменьшают минимальную сумму вывода до 1 рубля.

С профессиональной технической поддержкой от LetyShops люди в любое время могут обратиться с интересующим их вопросом и получить оперативную квалифицированную помощь.

Удобный вывод средств и программа лояльности — категории, требующие отдельного упоминания. Заказать выплату можно на электронный кошелёк, пластиковую карту и даже мобильный телефон. Деньги приходят уже через несколько часов. Максимальное время ожидания не превышает 24 часа.

Для клиентов, пользующихся сервисом на постоянной основе, разработана партнёрская программа. Процент возврата растёт пропорционально общему количеству заработанного кэшбэка. Сказать, что это мега-выгодно, значит не сказать ничего.

Как получить гарантированный возврат с суммы покупки?

Очень просто. Все приобретения должны обязательно оформляться через сайт сервиса «ЛетиШопс». Пошагово процедура выглядит следующим образом:

Авторизация. Зайти на сайт под своим логином и паролем. Поиск магазина. Найти в списке партнёров магазин, в котором необходимо сделать покупку. Переход на сайт магазина. Перейти на страничку онлайн-магазина, нажав кнопку «Перейти в магазин» или активировать расширение уже на сайте искомого ресурса. Выбор товара. Найти продукт или выбрать из списка «Мои желания». Добавление продукции. Положить товар в виртуальную корзину и оформить заказ.

После завершения полного цикла сумма начисленного кэшбэка появится в личном кабинете в течение суток под статусом «В ожидании». Ещё никогда процесс возврата денег за покупки не был таким комфортным и быстрым.

В помощь неопытным шоперам

Некоторые сомневаются в своих способностях и бояться при совершении покупки сделать что-нибудь неправильно и остаться без денег. С кэшбэк-сервисом LetyShops это невозможно при всём желании. В заботе о своих клиентах они разработали тестовый режим.

Для его активации достаточно ввести в специалной строке слово «test» и нажать на кнопку поиска. Система проведёт начинающего покупателя по всем стадиям и наглядно покажет, как правильно делать покупки с возвратом части от потраченных средств.

Итак, кэшбэк-сервис «ЛетиШопс» — оптимальный вариант для тех, кто хочет покупать всё необходимое и не бояться остаться без гроша в кармане. Главное, разобраться в правилах обслуживания и не забывать предварительно отключать все дополнения в браузере. Тогда процесс не доставит напряжённых моментов и будет радовать удобством и выгодой.