ВТБ: новосибирцы стали в 5 раз чаще использовать курьерскую доставку карт

Наибольшим спросом у сибиряков пользовались дебетовые карты: на них пришлось 90% от общего количества заказов.

ВТБ запустил доставку банковских карт в Новосибирске в 2021 году. Заявку на доставку карты курьером можно оформить в контакт-центре, на сайте банка, в личном кабинете интернет-банка или в мобильном приложении. В среднем карта доставляется в течение нескольких часов после подачи заявки.

«За последние три года значительно выросла доля товаров и услуг, которые пользователи предпочитают заказывать с доставкой на дом. Этот тренд укрепился в пандемию и изменил потребительские привычки населения. В том числе мы зафиксировали рост спроса на курьерскую доставку карт и ожидаем, что эта тенденция продолжится в 2023 году: клиенты экономят время на визите в офис банка и считают этот сервис удобным. Возможностью выпуска и доставки карты могут воспользоваться и те, кто пока не является клиентом банка, подав заявку на нашем официальном сайте», – прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Действующим клиентам банка для доставки карты на дом теперь не требуется заполнять анкету на сайте банка. Достаточно указать в интернет-банке или мобильном приложении удобное время и место получения пластика – и курьер может привезти карту в тот же день. Сегодня доставка доступна в 80 городах России, их перечень можно найти на сайте банка в разделе «Доставка карты». При этом пользователям по-прежнему доступен мгновенный выпуск цифровой карты в мобильном банке с возможностью ее моментальной привязки к смартфону.

Представителям старшего поколения ВТБ предлагает дополнительную возможность: одновременно с получением карты они могут перевести на неё зачисление пенсии. Сотрудник банка доставляет карту по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Фонд пенсионного и социального страхования РФ о переводе пенсии в ВТБ.

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