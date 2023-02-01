В Новосибирске введен режим чрезвычайной ситуации

На территории Новосибирска объявлен режим чрезвычайной ситуации. Поводом для такого решения стала необходимость уборки снега на дорогах 3, 4 и 5 категорий — то есть не центральных, а менее значимых улиц, в том числе улиц частного сектора. Об этом сегодня в ходе заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству сообщил первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. Данное решение позволит выделить дополнительные средства районным администрациям для привлечения подрядчиков с техникой без проведения конкурсных процедур.

— Это позволит убрать то напряжение, которое сейчас существует в уборке города, —поясняет Клемешов. — Из поступающих от граждан жалоб, касающихся уборки, 80% приходятся на внутриквартальные проезды.

Напомним, что накануне мэр Новосибирска в ходе оперативного совещания получил максимально активизировать уборочные работы, к содействию в которых подключилось и региональное правительство по линии Минтранса и Минстроя для переговоров с частными компаниями о предоставлении техники. Еще часть техники предполагается перебросить с региональных и федеральных дорог.

В последние выходные января синоптики зарегистрировали в Новосибирске рекорд по осадкам с 1900 года. 28 января выпало 14 мл осадков.

Ранее редакция рассказывала о рейтинге районов по качеству уборки снега в Новосибирске.