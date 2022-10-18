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Игроки «мусорного» рынка Новосибирска могут объединиться для участия в концессии

  • 18/10/2022, 10:13
Автор:
утилизация мусора
Сейчас они проводят переговоры о консолидации усилий по утилизации мусора.

О том, что компании, работающие на новосибирском рынке утилизации мусора, могут объединиться, в интервью официальному телеканалу мэрии города «Новосибирские новости» сообщил руководитель группы компаний «Арктика Сити» Александр Волков.

— Давайте я вам назову условия [нового] конкурса [по выбору концессионера]. В-первых, у вас должен быть объект по обращению с отходами, который работает не менее 3 лет. Часть компаний отсеивается мгновенно. Затем у вас за последние 3 года должен быть оборот 1,2 млрд рублей. Третье условие — вы должны сделать задаток 50 млн рублей. Несомненно, что у нас есть объект, но нет таких денег, — пояснил Волков. — Теоретически мы можем найти, но очень короткие сроки. Интерес участия в концессиях есть. Есть одно хорошее «но» для нас в этих концессиях — мы можем объединиться несколькими компаниями и участвовать. Я изучил условия концессии, мы сейчас будем встречаться с некоторыми новосибирскими компаниями и обсуждать, можем ли мы пойти в этом направлении.

В разговоре с корреспондентом Infopro54 Александр Волков сообщил, что интерес к консолидации проявили 3 новосибирские компании. Детали возможного взаимодействия только будут обсуждаться.

утилизация мусора

Ключевая интрига новых мусорных концессий — требования к участникам

Напомним, в начале октября зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента, курирующий тему мусорной реформы в региональном парламенте с 2016 года, Вадим Агеенко отмечал, что ключевой интригой новых концессий являются требования к потенциальным участникам конкурса.

— Первоначально в требованиях был прописан такой пункт, как годовой доход не менее 500 млн рублей в течение 3 лет. Я посмотрел финансовую отчетность нашего крупнейшего предприятия МУП «САХ» — оно не попадает под эти параметры. В 2021 и 2022 годах его годовой доход был более 500 млн рублей, а в 2019-м — немного до этой суммы недотягивал. По формальным признакам они отсекаются. Посмотрим, что МинЖКХ пропишет в документах сейчас, — говорил Агеенко. — Теоретически возможен вариант, когда один претендент заявится на обе концессии.

На минувшей неделе министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщал, что новые «мусорные» концессионеры станут известны в ноябре.

В середине сентября Александр Волков в группе компании «ВКонтакте» сообщал об остановке сортировочного завода — второй раз за полгода,  потому что регоператор практически полностью прекратил поставку раздельно собранных отходов на предприятие. Компании под брендом «Арктик Сити» до ноября 2020 года вывозили 63% ТКО региона. В ноябре контракт с регоператором на бОльшую часть перевозок заключила дочерняя компания ГК «ВИС» — ООО «ЭкоТранс-Н».

 

Ранее редакция сообщала, что концессию 2016 года правительство области разорвало в мае. В отношении ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.), которая должна была реализовывать первую «мусорную» концессию, недавно была введена стадия банкротства — внешнее управление.

Фото из группы «Арктика Сити» ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экология утилизация мусора полигон мусорная концессия инвестиции


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