ВТБ обеспечит бесшовную миграцию клиентов из банка «Открытие»

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о том, что разработана технология, с помощью которой клиенты банка «Открытие» получат возможность в дистанционных каналах перевести свои денежные средства в банк ВТБ. Воспользоваться ею можно будет уже в апреле, уточнил эксперт.
— Айтишный инструмент внутри наших организаций называется «мигратор-оркестратор» — пояснил Дмитрий Пьянов и отметил, что ранее он никогда не использовался.
По словам специалиста ВТБ, многие клиенты пользуются преимущественно дистанционными каналами, в связи с чем им будет предоставлена возможность без посещения офиса воспользоваться целым рядом услуг кредитной организации.
Фото: freepik.com — freepik
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