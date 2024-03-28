ВТБ обеспечит бесшовную миграцию клиентов из банка «Открытие»

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о том, что разработана технология, с помощью которой клиенты банка «Открытие» получат возможность в дистанционных каналах перевести свои денежные средства в банк ВТБ. Воспользоваться ею можно будет уже в апреле, уточнил эксперт.

— Айтишный инструмент внутри наших организаций называется «мигратор-оркестратор» — пояснил Дмитрий Пьянов и отметил, что ранее он никогда не использовался.

По словам специалиста ВТБ, многие клиенты пользуются преимущественно дистанционными каналами, в связи с чем им будет предоставлена возможность без посещения офиса воспользоваться целым рядом услуг кредитной организации.