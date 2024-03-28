Таможенники передали бинокли и наборы инструментов на нужды СВО

Читинские таможенники передали для нужд специальной военной операции (СВО) 1800 конфискованных биноклей и 174 набора слесарно-монтажных инструментов. Они были переданы представителям воинской части в Забайкальском крае.
Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, товары перевозились из Китая в Россию в контейнере через железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) Забайкальск. Компания, которая подала декларацию на товар, предоставила недостоверные сведения о его весе.
По решению суда партия товара была признана собственностью государства, после чего таможенники организовали ее передачу военным.
Ранее редакция сообщала о том, что отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО.
Источник фото: Федеральная таможенная служба Дальневосточное таможенное управление Читинская таможня/ Автор — пресс-служба
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