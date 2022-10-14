Рекламодателям

ВТБ оценил рынок ипотечного кредитования в сентябре

  • 14/10/2022, 11:13
По оценке в ВТБ, в июле-сентябре этого года российский рынок жилищного кредитования развивался неоднородно.

В июле и августе, несмотря на традиционное летнее затишье, наблюдалась нетипично высокая активность заемщиков, а в сентябре клиенты стали вести себя более осторожно: вновости сегодня конце месяца часть из них решили отложить сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации.

«В третьем квартале ипотечный рынок развивался неоднородно. В июле и августе, несмотря на сезон отпусков и традиционное летнее затишье, мы наблюдали его нетипично высокую активность. Оживление сегмента фиксировалось на фоне сокращения ставок по кредитам. В сентябре заемщики стали вести себя более осторожно: в конце месяца часть из них решили отложить на некоторое время сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Как отмечают эксперты банка, несмотря на корректировку условий жилищного кредитования большинством игроков у клиентов по-прежнему сохраняется возможность провести сделку на выгодных условиях в рамках программ с господдержкой.

«Устанавливая ценовые параметры по своим кредитным продуктам, банк ориентируется не только на уровень ключевой ставки, но и облигаций федерального займа, а он за последнее время увеличился. На этом фоне стоимость длинных денег для игроков финансового рынка выросла, поэтому они были вынуждены пересмотреть условия по своим ипотечным программам. Тем не менее, для тех клиентов, которым в текущих условиях необходимо приобрести квартиру, сохраняется возможность провести сделку на доступных условиях – ставки по госпрограммам остались неизменными. Кроме того, многие объекты на рынке сейчас выставляются с дисконтом, что также позволяет заемщикам получить определённую выгоду», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За январь-сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

В Москве и области по итогам девяти месяцев ВТБ провел в Москве и области более 31 тысячи ипотечных сделок. Их общий объем превысил 261 млрд рублей. В третьем квартале банк почти на четверть нарастил продажи в столичном регионе в сравнении с предыдущими тремя месяцами – в этот период клиенты провели около 10 тысяч жилищных кредитов на 90 млрд рублей.

391

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


Спецоперация на Украине

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО
14/10/22 9:01
Какие страны воздержались от голосования в ООН
13/10/22 18:30
Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Стандарт – на защите качества

14/10/2022, 12:36

Новосибирск может вернуть себе муниципальные бани

14/10/2022, 12:03

Патриотическое воспитание стопорят долги перед городом

14/10/2022, 10:00

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО

14/10/2022, 09:01
Популярное

Когда ожидать магнитных бурь в октябре и как им противостоять

13/10/2022, 19:21

Какие страны воздержались от голосования в ООН

13/10/2022, 18:30

Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

13/10/2022, 16:30

Новости компаний

Банки начали повышать ставки по вкладам

14/10/2022, 12:23

Ваше домашнее имущество – под защитой от непредвиденных ситуаций

13/10/2022, 17:39

За 7 месяцев ВТБ продал более 20 тонн золотых слитков

13/10/2022, 16:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска