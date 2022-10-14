Рекламодателям

Патриотическое воспитание стопорят долги перед городом

  • 14/10/2022, 10:00
Автор:
долги за землю
Долги за землю ДОСААФ «помогли» накопить бюрократические проволочки.

Депутаты горсовета от комиссии по местному самоуправлению намерены в ближайшее время подготовить официальное обращение в мэрию Новосибирска о судьбе общественной организации ДОСААФ. Организация, специализирующаяся на патриотическом воспитании молодежи, будучи региональной, накопила долги перед муниципалитетом.

Это долг по аренде земельного участка возле «Совсибири», поясняет депутат Светлана Каверзина. Пока они оформляли документы по аренде, этот долг накопился. Поэтому организация не может получать гранты.

Каверзина поясняет, что сейчас организация покрывает текущие платежи по аренде. Основная масса задолженности накопилась из-за бюрократических проволочек, тянущихся еще с 90-х годов прошлого века. Участок, о котором идет речь (судя по городской кадастровой карте) — мотодром по улице Тульской, в левобережной части города.

Еще с середины 90-х им вовремя не оформили землю, рассказывает депутат. Сейчас они оформили и платят. А то, что они с 90-х годов этой землей пользовались в своих целях на них этот долг и повесили. Как только оформились, у них сразу начались проблемы со счетом. А сейчас такие времена, что организации, подобные ДОСААФ, есть смысл поддержать. Вопрос как?

Как позже депутат пояснила в комментарии Infopro54, сумма долга — более 3 млн рублей.

Карасукская автошкола ДОСААФ осталась без категории «D»

В мэрии же утверждают, что со стороны муниципалитета организации уже предоставлена льготная ставка по аренде земельного участка.

На основании постановления правительства области «Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные без торгов…», применен льготный расчет 0,5% от кадастровой стоимости земельного участка, говорится в ответе за подписью начальника ДЗиО мэрии Георгия Жигульского председателю другой комиссии горсовета по тому же поводу. Арендная плата за земельный участок с кадастровым номером 54:35:051830:18 составляет 454410,05 руб./год (12,86 руб./кв.м/год). Основания для уменьшения размера арендной платы по договору аренды от 1.09.2018 отсутствуют.

Помощь в виде прямого финансирования организации из городского бюджета, как сообщают в мэрии, невозможна, так как ДОСААФ является структурой не городского, а областного подчинения.

Вернуться к выделению организациям муниципального имущества, предложил на комиссии начальник управления общественных связей мэрии Игорь Щукин. Целый ряд общественных организаций не в состоянии оплачивать аренду, она достаточно высокая. Конечно, мы стоим на страже своих интересов, обращаемся в суды, изымаем эти помещения, в результате возникает такая сложная ситуация. По ряду общественных организаций такая история есть. Стоит посмотреть, что можем сделать в интересах социально ориентированных общественных организаций.

Как рассказал в комментарии Infopro54 новосибирский общественник Владимир Кириллов, мотодром — не единственный объект ДОСААФ со сложной судьбой. Ранее наблюдались странные телодвижения вокруг площадки неподалеку от Центрального рынка, прилегающей к стадиону «Спартак».

После предыдущего руководства ДОСААФ сформировались колоссальные долги, в том числе за этот участок, рассказывает общественник. Непонятно, куда делись сотни миллионов рублей, которые в свое время выделялись на ДОСААФ. Возникла схема формирования так называемых займов по линии районных спортивно-технических клубов, по которым у уже нового руководств ДОСААФ возникли уголовные дела, организация шла к банкротству. А ДОСААФ не только мотодром, но и «вкусный» участок возле Центрального рынка Новосибирска. Я видел публикации, где попытки уголовных дел на новое руководство связывали с коммерческим заказом.

По мнению собеседника редакции, данная ситуация в ДОСААФ недопустима в сложившихся политических условиях.

Сейчас идут боевые действия на территории Украины, а мэрия и областное правительство не стремятся помогать единственной структуре, которая занимается подготовкой граждан к армии по военно-учетным специальностям, выполняя заказ Министерства обороны РФ, говорит Кириллов. Там есть автошкола, гаражи со спецтехникой Министерства обороны. Но мы видим двойные стандарты чиновников: у нас практически ничего не делалось в части миллиардных долгов перед городом застройщиков, пока не подключилась общественность, в том числе я лично.  А несколько миллионов рублей долга ДОСААФ, выполняющему государственно важную работу, не могут простить.

Напомним, что спецоперация России на территории Украины и Донбасса началась 24 февраля. А в конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

 

Ранее редакция рассказывала о планах мэрии по приватизации муниципальных акций стадиона «Спартак». От которых администрация города быстро отказалась.

 

Фото со страницы ДОСААФ «ВКонтакте»

241

Рубрики : Общество Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация недвижимость ДОСААФ Долги за землю Горсовет


Спецоперация на Украине

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО
14/10/22 9:01
Какие страны воздержались от голосования в ООН
13/10/22 18:30
Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30
повестка по частичной мобилизация

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО

Стало известно место нахождения лидера колыванских коммунистов. Кроме того, ему пытались вручить повестку по частичной мобилизации.
Читать статью >>
особая экономическая зона

Мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

Чтобы катализировать процессы развития в городе.
Читать статью >>
прямые рейсы до Мьянмы

Мьянма планирует запустить рейсы в Россию с остановкой в Новосибирске

Ожидается, что прямое сообщение будет установлено до конца 2022 года.
Читать статью >>
новогодняя столица России 2023

В Новосибирске отменят новогодний фейерверк и сократят праздничную программу

Новогодняя столица России 2023 будет отмечать праздник в более скромном формате, чем планировалось ранее.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО

14/10/2022, 09:01

Мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

13/10/2022, 20:06

Мьянма планирует запустить рейсы в Россию с остановкой в Новосибирске

13/10/2022, 17:39

Почему продажи автозапчастей через интернет набирают популярность?

13/10/2022, 16:51
Популярное

Когда ожидать магнитных бурь в октябре и как им противостоять

13/10/2022, 19:21

Какие страны воздержались от голосования в ООН

13/10/2022, 18:30

Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

13/10/2022, 16:30

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Ваше домашнее имущество – под защитой от непредвиденных ситуаций

13/10/2022, 17:39

За 7 месяцев ВТБ продал более 20 тонн золотых слитков

13/10/2022, 16:25

Банк ВТБ поддержал конкурс «Иннагрика» для будущих агрогенетиков

13/10/2022, 11:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска