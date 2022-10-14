Патриотическое воспитание стопорят долги перед городом

Депутаты горсовета от комиссии по местному самоуправлению намерены в ближайшее время подготовить официальное обращение в мэрию Новосибирска о судьбе общественной организации ДОСААФ. Организация, специализирующаяся на патриотическом воспитании молодежи, будучи региональной, накопила долги перед муниципалитетом.

— Это долг по аренде земельного участка возле «Совсибири», — поясняет депутат Светлана Каверзина. — Пока они оформляли документы по аренде, этот долг накопился. Поэтому организация не может получать гранты.

Каверзина поясняет, что сейчас организация покрывает текущие платежи по аренде. Основная масса задолженности накопилась из-за бюрократических проволочек, тянущихся еще с 90-х годов прошлого века. Участок, о котором идет речь (судя по городской кадастровой карте) — мотодром по улице Тульской, в левобережной части города.

— Еще с середины 90-х им вовремя не оформили землю, — рассказывает депутат. — Сейчас они оформили и платят. А то, что они с 90-х годов этой землей пользовались в своих целях — на них этот долг и повесили. Как только оформились, у них сразу начались проблемы со счетом. А сейчас такие времена, что организации, подобные ДОСААФ, есть смысл поддержать. Вопрос — как?

Как позже депутат пояснила в комментарии Infopro54, сумма долга — более 3 млн рублей.

— На основании постановления правительства области «Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные без торгов…», применен льготный расчет 0,5% от кадастровой стоимости земельного участка, — говорится в ответе за подписью начальника ДЗиО мэрии Георгия Жигульского председателю другой комиссии горсовета по тому же поводу. — Арендная плата за земельный участок с кадастровым номером 54:35:051830:18 составляет 454410,05 руб./год (12,86 руб./кв.м/год). Основания для уменьшения размера арендной платы по договору аренды от 1.09.2018 отсутствуют.

В мэрии же утверждают, что со стороны муниципалитета организации уже предоставлена льготная ставка по аренде земельного участка.

Помощь в виде прямого финансирования организации из городского бюджета, как сообщают в мэрии, невозможна, так как ДОСААФ является структурой не городского, а областного подчинения.

— Вернуться к выделению организациям муниципального имущества, — предложил на комиссии начальник управления общественных связей мэрии Игорь Щукин. — Целый ряд общественных организаций не в состоянии оплачивать аренду, она достаточно высокая. Конечно, мы стоим на страже своих интересов, обращаемся в суды, изымаем эти помещения, в результате возникает такая сложная ситуация. По ряду общественных организаций такая история есть. Стоит посмотреть, что можем сделать в интересах социально ориентированных общественных организаций.

Как рассказал в комментарии Infopro54 новосибирский общественник Владимир Кириллов, мотодром — не единственный объект ДОСААФ со сложной судьбой. Ранее наблюдались странные телодвижения вокруг площадки неподалеку от Центрального рынка, прилегающей к стадиону «Спартак».

— После предыдущего руководства ДОСААФ сформировались колоссальные долги, в том числе за этот участок, — рассказывает общественник. — Непонятно, куда делись сотни миллионов рублей, которые в свое время выделялись на ДОСААФ. Возникла схема формирования так называемых займов по линии районных спортивно-технических клубов, по которым у уже нового руководств ДОСААФ возникли уголовные дела, организация шла к банкротству. А ДОСААФ — не только мотодром, но и «вкусный» участок возле Центрального рынка Новосибирска. Я видел публикации, где попытки уголовных дел на новое руководство связывали с коммерческим заказом.

По мнению собеседника редакции, данная ситуация в ДОСААФ недопустима в сложившихся политических условиях.

— Сейчас идут боевые действия на территории Украины, а мэрия и областное правительство не стремятся помогать единственной структуре, которая занимается подготовкой граждан к армии по военно-учетным специальностям, выполняя заказ Министерства обороны РФ, — говорит Кириллов. — Там есть автошкола, гаражи со спецтехникой Министерства обороны. Но мы видим двойные стандарты чиновников: у нас практически ничего не делалось в части миллиардных долгов перед городом застройщиков, пока не подключилась общественность, в том числе я лично. А несколько миллионов рублей долга ДОСААФ, выполняющему государственно важную работу, не могут простить.

Напомним, что спецоперация России на территории Украины и Донбасса началась 24 февраля. А в конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Ранее редакция рассказывала о планах мэрии по приватизации муниципальных акций стадиона «Спартак». От которых администрация города быстро отказалась.