Назначен временный градоначальник Кемерова

Депутаты Кемеровского городского совета народных депутатов во вторник, 20 сентября, в ходе внеочередной сессии приняли досрочную отставку главы города Ильи Середюка. Таким образом, мэр официально покинул свой пост.

— 19 сентября в городской Совет поступило заявление мэра города Ильи Владимировича Середюка о досрочном сложении полномочий с 22 сентября 2022 года, — сообщил в ходе заседания председатель горсовета Юрий Андреев.

Временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Дмитрий Анисимов — его кандидатуру депутатам предложил сам Илья Середюк.

— До момента избрания нового главы города он справится, — отметил Середюк в ходе собрания.

О том, когда станет известно имя нового мэра города Кемерово, власти сообщат дополнительно.

Постановлением губернатора Кузбасса «за безупречный труд в органах местного самоуправления Кузбасса, выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, организаторский талант и значительный вклад в социально-экономическое развитие города Кемерово» Илью Середюка наградили золотым нагрудным Знаком «Кузбасс».

Дмитрий Анисимов родился в 1983 году в городе Кемерово. В 2005 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет, получив квалификацию инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность Анисимов начал в ООО «Амтел Шина – Кузбасс» на должности менеджера. В 2005 году назначен на должность директора ООО «Кузнецкий уголь». В 2008 году – начальник управления капитального строительства КОАО «ОРТОН». С 2011 года возглавилял муниципальное предприятие города Кемерово «Городское управление капитального строительства». В апреле 2016 года назначен заместителем главы города, начальник управления городского развития. С мая 2018 года — первый заместитель главы города.

Ранее редакция сообщала о переводе главы Кемерова в правительство области.