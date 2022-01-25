Тяжелее всего эти часы переживают люди, имеющие патологии сердца и сосудов, страдающие ВСД, ожирением. В такие дни увеличивается вероятность инсультов и инфарктов, множество людей жалуются на сильные головные боли, учащение пульса.

Вспышки на солнце негативно отражаются не только на самочувствии, но и на функционировании электронных приборов.

Для уменьшения отрицательного воздействия солнечной активности рекомендуется отслеживать прогнозы магнитных бурь. Это даст возможность заранее к ним подготовиться и уменьшить негативные последствия для организма.

В какие дни прогнозируются магнитные бури в феврале 2022 года

Самая выраженная магнитная буря ожидается 4 февраля. В этом день у многих метеозависимых людей может значительно ухудшиться самочувствие.

Умеренные геомагнитные бури ожидаются 5,10, 11 и 12 февраля.

Чуть послабее будут бури 19 и 24 февраля. В эти дни дискомфорт будут ощущать люди, у которых наблюдается повышенная зависимость от погодных условий, остальные не заметят ничего необычного.

Какая симптоматика может наблюдаться при геомагнитных бурях

У метеозависимых людей в период геомагнитных бурь может наблюдаться следующая симптоматика:

слабость;

перепады настроения;

скачки кровяного давления;

головные боли;

бессонница;

депрессия.

Симптомы могут проявляться по отдельности или в совокупности. Некоторые люди в такие дни жалуются на боли в составах, создается впечатление, что все тело ломит. У других обостряются хронические болезни. У третьих нарушается координация, они начинают проявлять беспокойство.

Каждый организм индивидуален, поэтому и реакция у всех разная.

Как уменьшить отрицательное воздействие магнитных бурь?

В преддверии вспышек на солнце нельзя переутомляться. Хотя бы полчаса в день нужно выкроить на прогулку на свежем воздухе. В еде предпочтение необходимо отдавать легкой пище. Курящие люди должны уменьшить количество сигарет. Помимо этого, придется воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Больше времени отводить на сон.

Всем известно, что хорошо выспавшийся человек чувствует себя гораздо лучше, чем тот, кто не досыпает. Сон лечит и помогает справляться с трудностями, в том числе и с геомагнитными бурями.

Людям, у которых имеются хронические заболевания, следует заранее приобрести все необходимые для поддержания нормального состояния лекарственные препараты.

Необходимо сохранять самообладание, некоторые склонны преувеличивать воздействия данного природного явления на организм – сами себя накручивают, нервничают. Это приводит к скачкам давления, бессоннице.

Ограничивайте физические нагрузки, больше времени уделяйте отдыху, прогулкам на свежем воздухе. Позаботьтесь о том, чтобы сон был полноценным, а питание сбалансированным. Налегайте на рыбу и овощи, употребляйте больше чистой воды.

В периоды магнитных бурь нельзя употреблять спиртное, курить. Старайтесь избегать конфликтов и стрессовых ситуаций. Отложите на потом работу, требующую повышенной концентрации. Автомобильные поездки, предполагающие управлением машиной, также лучше ограничить.

Метеозависимым людям рекомендуется оставаться дома, почаще проветривать помещения. Можно делать зарядку. Важно избегать переедания и долгого использования гаджетов. Не перегружайте организм, чтобы не случилось резкого ухудшения самочувствия. Если это все-таки произойдет, вызывайте скорую.

Зная о предстоящих магнитных бурях, можно заблаговременно позаботься о собственном здоровье, и избежать обострения хронических болезней.