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ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники

  • 29/12/2022, 11:41
С 1 по 8 января 2023 года ВТБ установил график работы своих офисов в режиме праздничных дней.

новости бизнесаОбслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут 357 точек продаж банка. Большинство операций в новогодние каникулы доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать клиентов-физических лиц в новогодние праздники будут наиболее востребованные по статистике банка точки продаж. Максимальное число дежурных отделений будет открыто 4, 5 и 6 января. 31 декабря офисы ВТБ будут работать по ранее установленным режимам. Перечень дежурных офисов и режим обслуживания клиентов с 1 по 8 января 2023 года опубликован на сайте ВТБ.

В Новосибирской области 4 января 2023 года с 10.00 до 15.00 клиентов будут обслуживать офисы, расположенные по адресам: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 234/1; пр-т Строителей, д. 17;  ул. Ватутина, д. 21/1; ул. Дуси Ковальчук, д. 179/5; г. Бердск, ул. Первомайская, д. 26а; г. Искитим, ул. Советская, д. 201; г. Барабинск, ул. Калинина, д. 1; г. Карасук, ул. Ленина, д. 106; г. Татарск, ул. Ленина, д. 55. 6 января 2023 года с 10.00 до 15.00 откроются дежурные отделения по адресам: г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 21/1; ул. Дуси Ковальчук, д. 179/5; ул. Фрунзе, д. 234/1.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн. Все операции по вкладам, включая открытие и закрытие вклада, пополнение или частичное снятие средств, пользователям мобильного приложения можно будет осуществлять в течение всех праздничных выходных. При завершении срока действия вклада в период с 31 декабря по 8 января включительно закрытие вклада произойдет 9 января. С учетом каждого дополнительного дня действия вклада ВТБ начислит на него проценты.

В случае плановой даты платежа по кредитам 31 декабря — 8 января банк спишет средства 9 января. Если платежный период по ипотеке приходится на 2 — 8 января, деньги могут быть списаны, начиная с 3 января при наличии денег на приоритетном счете. Для досрочного погашения кредитов в декабре, заявку необходимо подать до 30 декабря, для досрочного погашения в январе – с 3 января 2023 года.

Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме. Исключение составят лишь платежи по реквизитам в адрес юридических лиц (в том числе требующие валютного контроля). Платежи по реквизитам, осуществлённые в период:

·         с 1 по 2 января включительно будут приняты банком к исполнению 3 января;

·         с 3 по 6 января включительно — в стандартном режиме;

·         с 7 по 8 января включительно — 9 января.

Сроки зачисления средств необходимо уточнять у банка получателя.

Напоминаем, что в период новогодних праздников количество мошеннических атак на граждан традиционно возрастает, поэтому просим клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:

∙       никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений;

∙       установить сложный пароль на блокировку экрана телефона и в мобильное приложение банка;

∙       открыть отдельную банковскую карту, в том числе цифровую, с минимальной суммой на остатке — если ее данные окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики;

∙       не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике — сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк;

∙       оформить страховку карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний;

∙       использовать только проверенные сайты, чтобы не скомпрометировать данные карты, или проверять ссылку, прежде чем перейти по ней.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Новый год ВТБ


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