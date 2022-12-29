Продажа дома с недоделками многодетной семье привлекла внимание следствия

Прокуратура Новосибирской области и региональное управление Следственного комитета подключились к расследованию ситуации вокруг продажи в Краснозёрском дома со значительными дефектами многодетной семье. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Напомним, при заключении сделки за дом было заплачено 6 млн руб. При этом, судя по видео, размещенного на странице реготделения Общероссийского народного фронта ВКонтакте, дом держится на деревянных подпорках, стены и крыша оказались с трещинами, здание имеет и ряд других значительных дефектов. По информации ОНФ, куда обратилась новая хозяйка жилья, права выбора нового жилья у многодетной семьи не оказалось, дом приобретала местная администрация. В то же время в Краснозёрском была альтернатива приобретения более качественного жилого помещения по сходной цене.

— Вопреки условиям муниципального контракта, на момент покупки здание имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте, однако работник администрации убедил и.о. главы района в том, что жилище соответствует предъявляемым требованиям, — сообщают в прокуратуре Новосибирской области. — После приобретения дом был передан в собственность многодетной семье, а уже в декабре этого года женщина обратилась в администрацию района с заявлением о признании его непригодным для проживания.

В настоящее время, как сообщают в СКР по Новосибирской области, проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Параллельно в ситуации разбираются и в реготделении Народного фронта, откуда направили запрос за необходимой информацией руководству рабочего посёлка Краснозёрский.

Стоит напомнить, что, в целом жилищные программы на территории Новосибирской области, как ранее подмечали депутаты Заксобрания, реализуются, что называется «ни шатко ни валко». При отчётах чиновников о практически 100%-ном их исполнении, на деле жильё получают единицы семей при том, что, по данным Минстроя Новосибирской области на май 2022 года, только из категории многодетных семей более 500 из них признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

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