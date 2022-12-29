Красноярцев будут судить по делу о незаконной вырубке на 106 млн рублей

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии завершило расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса в отношении восьми жителей края.

По данным прокуратуры, в период с 2018 по 2020 обвиняемые, действуя от имени ООО «Метелица», из корыстных побуждений, в составе организованной группы, при пособничестве руководителя КГБУ «Абанское лесничество», лесничего указанного учреждения, а также стороннего инженера-лесопатолога и 2 жителей города Красноярска, обеспечили изготовление фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о повреждениях лесных насаждений вследствие пожаров и заселения вредителями, послуживших основанием для назначения в выделах Абанского сельского участкового лесничества санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошных санитарных рубок. В дальнейшем по результатам заключенных КГБУ «Абанское лесничество» с ООО «Метелица» договоров возмездного оказания услуг по валке лесных насаждений и купли-продажи заготовленной древесины под видом сплошной санитарной рубки осуществили незаконный вал более 41 тысячи деревьев, расположенных в лесах Абанского сельского участкового лесничества.

В результате преступных действий обвиняемых государственному лесному фонду причинен ущерб в размере более 106 миллионов рублей.

— Одним из обвиняемых организовано по найму 24 января 2019 года умышленное уничтожение автомобиля марки «Toyota Land Cruiser», принадлежавшего начальнику отдела судебных приставов УФССП России по Красноярскому краю путем поджога из-за возбужденного в отношении него исполнительного производства и вынесения судебным приставом исполнителем постановления о запрете на выезд за пределы РФ, а также 22 апреля 2020 года умышленное причинение тяжкого вреда здоровью лесничему Абанского лесничества за его отказ в выдаче разрешения на рубку лесных насаждений и его участие в проверке его лесозаготовительной деятельности, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Красноярскому краю.

Уголовные дела в отношении исполнителей поджога и причинения вреда лесничему окончены производством и направлены в суд для рассмотрения по существу.

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