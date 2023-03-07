Рекламодателям

ВТБ открыл новый сезон Школы управления рисками

  • 07/03/2023, 11:46
4 марта 2023 года состоялся торжественный запуск нового потока Школы управления рисками ВТБ в онлайн-формате.

новости бизнесаК обучению приступили более 260 студентов из 9 городов России: Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени и Томска.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: член правления ВТБ Максим Кондратенко и представители департамента интегрированного управления рисками.

В новом потоке список городов, в которых проводится программа, пополнили Пермь, Тюмень и Казань. Кроме того, существенно расширен список университетов, чьи студенты смогли принять участие в отборе – их стало более 20. Среди новых участников программы: Тюменский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Традиционно трехмесячная программа включает в себя обучение по финансам, риск-менеджменту, количественному моделированию и анализу данных. Учеба в Школе управления рисками проходит в смешанном формате: наряду с видеолекциями для самостоятельного изучения, проводятся вебинары, которые дают возможность пообщаться с преподавателями вживую, задать интересующие вопросы и глубже погрузиться в тему.

В своем обращении к студентам Максим Кондратенко подчеркнул:

«В этом году набор в Школу вызвал небывалый интерес и побил рекорд по числу абитуриентов. Было подано свыше 1200 заявок от студентов из разных городов, из которых мы по итогам тестирования отобрали самых лучших. В новом сезоне их ждут новые качественные учебные материалы, большое количество практических кейсов и заданий, пространство для творческого общения. Впереди у них большой и интересный путь, который позволит приобрести ценные знания и навыки в различных областях риск-менеджмента, а лучшим – присоединиться к команде ВТБ».

Фото: freepik.com

595

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансовая грамотность ВТБ


Спецоперация на Украине

В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина»
3/03/23 17:23
За дискредитацию участников спецоперации можно лишиться свободы на 15 лет
1/03/23 15:09

Актуальный разговор

интервью

Наталия Кошелева: На руководящих должностях сегодня категорически мало женщин

Если человек профессионал, он должен получить возможность занимать ту позицию, которой он достоин, вне зависимости от гендера.
Все материалы
Лента новостей

«Томская генерация» объявила аукцион на техническое перевооружение ГРЭС-2

07/03/2023, 15:57

Первые весенние цветы в эти дни появились на улицах Багана, Купино и Карасука

07/03/2023, 15:12

Главу дирекции автодорог Иркутской области задержали за превышение полномочий

07/03/2023, 15:09

Годовалому малышу с поражением ЦНС требуется курсовое лечение

07/03/2023, 14:33
Популярное

Как рассчитать декретные в 2023 году

07/03/2023, 10:54

Две стороны медали: чем рискуют победители лотерей?

06/03/2023, 16:15

Как бороться с весенним авитаминозом

05/03/2023, 11:00

Новости компаний

ВТБ увеличил портфель рублевых депозитов на 6% с начала года

07/03/2023, 14:56

Страховка защитит вашу карту от мошеннических действий

06/03/2023, 17:28

ВТБ: в феврале рынок ипотеки вырос в 1,5 раза

06/03/2023, 15:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска