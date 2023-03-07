«Юза инвест» передала газопроводные сети в собственность региона

Компания ООО «Юза инвест» передала газопроводные сети в собственность Омской области. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков в своем Telegram-канале.

­— Я не раз отмечал, что интересы жителей Омской области и их защита — в приоритете. Компания не смогла обеспечить выполнение программы догазификации населения и допустила срыв сроков по 6 тысячам заявок, поданных жителями региона и города Омска, — говорится в сообщении.

Теперь неоформленные газопроводные сети будут переданы органам местного самоуправления для дальнейшего принятия объектов в собственность. Бурков отметил, что беседы и встречи с «Юзой инвест» проводились неоднократно.

С 2021 года «Юза инвест» практически не работала по программе социальной догазификации. На сегодняшний день омичи направили 6 381 заявку на догазификацию домов, где проложены сети «Юзы инвест», в том числе 4 042 заявки по Омску. Фактически за эти годы были выполнены работы всего по 26 заключенным договорам.

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