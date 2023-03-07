За первые два месяца по Западно-Сибирской железной дороге перевезено 5,3 млн пассажиров

Перевозки пассажиров на Западно-Сибирской железной дороге за январь-февраль 2023 года выросли на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ЗСЖД.

Суммарно за два месяца на инфраструктуре дороги перевезено 5,3 млн пассажиров. Из них большая часть — 4,6 млн человек – в пригородном сообщении (в дальнем следовании перевезено 681,5 тыс. пассажиров).

При этом пассажирооборот на ЗСЖД в январе-феврале текущего года вырос на 20,3% к тому же периоду 2022-го и составил 724,1 млн пасс-км.

Ранее редакция сообщала о том, что Западно-Сибирская железная дорога увеличила выплаты налогов в бюджет региона на 1%.