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ВТБ провел мастер-класс для студентов СИУ РАНХиГС

  • 01/04/2019, 10:26
Более 40 студентов получили рекомендации по личному финансовому планированию и работе на бирже.

Банк ВТБ21 марта эксперты службы по работе с акционерами банка ВТБ провели в Новосибирске мастер-класс для студентов экономических специальностей Сибирского института управления (филиал РАНХиГС). Более 40 студентов получили рекомендации по личному финансовому планированию и работе на бирже.

Главными темами для обсуждения стали личное финансовое планирование и эффективное управление накоплениями, а также возможности фондового рынка для начинающих инвесторов. Руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ (ПАО) Владимир Хоткин отметил: «Программа наших мастер-классов составлена таким образом, чтобы каждый из студентов получил полезную информацию: новые знания, практические задания и кейсы, интерактивное общение и обсуждение проблемных вопросов. Очень важно, что мы можем подкрепить хорошую теоретическую базу учащихся большим количеством практических примеров. Такое комплексное обучение позволяет студентам лучше усваивать материал и развивать навыки управления финансами и инвестирования».

Аналитики ВТБ также представили слушателям информацию о фондовом рынке, стратегиях и правилах работы с акциями. Особый интерес студентов вызвали практические рекомендации и анализ основных ошибок в интернет-трейдинге.

В ходе мастер-класса банк ВТБ объявил конкурс, в рамках которого студентам необходимо выполнить задания: решить комплексный кейс по управлению личными финансами, проверить свои аналитические навыки и заработать на интернет-трейдинге, используя демо-счет и виртуальный миллион рублей. Итоги конкурса будут подведены в конце апреля.

Мастер-классы, направленные на повышение финансовой грамотности студентов, ВТБ проводит с 2013 года в ведущих экономических вузах страны в Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на Дону и Хабаровске.

Фото: пресс-служба банка

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