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ВТБ отменяет комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в ВТБ Онлайн и банкоматах

  • 31/05/2021, 16:12
С 1 июня ВТБ отменяет комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в ВТБ Онлайн и банкоматах.

Ранее комиссия составляла 0,6%, минимальная сумма комиссии — 20 рублей.

Новости компаний«Количество платежей через ВТБ Онлайн быстро растет: в апреле число операций достигло 10 млн, что на 10% выше, чем в 2020 году. Также увеличилось и количество платежей за коммунальные услуги и штрафы — на 14% и 20% соответственно. Чтобы нашим клиентам было удобно совершать платежи в ВТБ Онлайн, мы постоянно совершенствуем этот сервис: например, увеличили количество поставщиков услуг до 20 тысяч и реализовали возможность подписаться на уведомления о штрафах. Теперь мы отменили и комиссию за оплату счетов и штрафов, чтобы сделать сервис платежей в ВТБ Онлайн еще более привлекательным и выгодным», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ (ПАО) Никита Чугунов.

Комиссия за другие виды платежей, например, за телевидение, медицинские или образовательные услуги, теперь составит 0,9%, при этом ограничения по минимальной сумме комиссии не будет, а максимальный размер комиссии составит 1 000 рублей. Новые условия будут действовать для всех пользователей ВТБ Онлайн, а также при оплате через банкоматы банка по картам ВТБ.

Сейчас в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн доступно 20 тысяч поставщиков. Также клиенты могут оплатить услуги более 65 тыс. поставщиков, зарегистрированных в системе ГИС ЖКХ. При этом большая часть поставщиков доступна для оплаты без комиссии.

Оплатить услуги клиенты ВТБ могут через мобильное приложение или интернет-банк ВТБ Онлайн. В приложении нужно перейти в раздел «Платежи», в подразделе «Оплатить» выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку «Оплатить». Также клиенты могут оплатить услуги по QR-коду. В интернет-банке в верхнем меню нужно перейти в «Платежи и переводы», в подразделе «Платежи в регионе» выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку «Оплатить».

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : штрафы финансы ВТБ банки


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