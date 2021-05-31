Рекламодателям

«Мусорный» вопрос уходит в лето

  • 31/05/2021, 16:00
Автор: Евгения Серёгина
«Мусорный» вопрос уходит в лето
Сроки разморозки концессии продолжают сдвигаться, а перспективы остаются неопределенными.

В региональном правительстве назвали новую дату разморозки мусорной концессии — лето текущего года.

Разморозка, безусловно планируется, говорит вице-губернатор области Сергей Семка. Сейчас действует рабочая группа, куда входят представители областной власти, компании ООО «ЭкологияНовосибирск» и ГК «ВИС». Как раз рассматриваем все варианты в соответствии с решениями рабочей группы, которую возглавлял Владимир Знатков. Мы привлекли ППК РЭО — федерального оператора и финансового партнера, чтобы, если менять концессию, то окончательно и бесповоротно. Думаю, летом мы все-таки должны выйти на разморозку. Мы привлекли и общественников, у которых может быть альтернативная позиция по земельному участку.

Напомним, что в конце марта в региональном правительстве «временем Ч» называли май. Тогда же Сергей Семка на совещании у полпреда президента Сергея Меняйло анонсировал участие в данном вопросе федерального оператора. Еще раньше осенью прошлого года представители ГК «ВИС» (учредитель компании-концессионера ООО «ЭкологияНовосибирск») сообщали, что готовы выйти на уже утвержденную площадку и начать строительство первого завода, а ко второму приступить, когда вопрос с его размещением будет урегулирован. По их словам, старт зависел от отмашки правительства региона. А в середине марта, отвечая на запрос Infopro54, пресс-служба ГК «ВИС» вновь сообщила, что для начала работы по проекту необходимо решение правительства Новосибирской области о возобновлении концессионного соглашения. Об этом говорил и губернатор области Андрей Травников.

Однако не факт, что и летом концессия будет разморожена, и дело здесь не только и не столько в позиции общественников, а также жителей территорий, находящихся вблизи будущих концессионных объектов. По мнению одного из активных участников рабочей группы, заместителя председателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадима Агеенко, разморозка, о которой говорят региональные чиновники, упрется в нормы законодательства.

Можно ли построить полигон и МСК на новом месте? рассуждает депутат на своей странице в соцсети. Это будет сложно, потому что в действующем соглашении смена земельного участка не предусмотрена. Кстати, затраты на обследование «нового земельного участка» концессионер не сможет предъявить области как понесенные затраты по реализации действующего соглашения этого участка в действующем соглашении нет. Выход может быть один действующую концессию нужно срочно расторгать по суду за срыв концессионером сроков создания концессионного объекта. Необходимо формировать новые условия соглашения и объявлять конкурс по выбору нового концессионера.

Пока перспективными выглядят более мелкие «мусорные» проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время правительство области в лице МинЖКХ и Минэконразвития готовит конкурсную документацию для привлечения инвесторов на территории ряда районных центров.

Есть проекты, над которыми начали работать, решили их масштабировать, сообщает глава регионального МинЖКХ Денис Архипов. Это города Татарск, Куйбышев и Тогучин. Это были три якорных для нас объекта, с них мы стартовали. Но мы сейчас подключаем и другие территории, другие районные центры. Общие суммы пока сложно назвать, потому что еще идут расчеты.

Всего на территории сибирских регионов за последние 2 года действия «мусорной» реформы введены в эксплуатацию 5 объектов обработки твердых коммунальных отходов, действует 31 региональный оператор. Охват населения услугой по вывозу мусора в среднем увеличился с 75 до 95%. В 2020 году правительство РФ направило помощь большинству регоператоров в общей сумме более 1 млрд рублей.

Фото pixabay.com — Karuvadgraphy 

533

Рубрики : Экономика Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : ТКО мусор концессия


1
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

28/05/2021, 10:45

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Актуальный разговор

Яна Фомина: После карантина наша выручка выросла и продолжает расти

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

С начала июня СГК приступит к испытаниям теплосетей в пяти районах Новосибирска

31/05/2021, 18:30

Для владельцев электромобилей в Новосибирске отменят транспортный налог

31/05/2021, 18:14

Пандемия почти не помешала трудоустройству выпускников в Новосибирске

31/05/2021, 17:40

Прокуратура обвинила директора завода в невыплате заработной платы

31/05/2021, 17:19
Новости компаний

«Финансовый директор или творческий подход к бухучету?»

31/05/2021, 18:06

ВТБ отменяет комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в ВТБ Онлайн и банкоматах

31/05/2021, 16:12

Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности

31/05/2021, 11:07

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 1 квартал 2021 года

31/05/2021, 10:37

Группа «Сибантрацит» объявляет о старте грантового конкурса «Регион возможностей»

31/05/2021, 10:30

Экономика

Для владельцев электромобилей в Новосибирске отменят транспортный налог

Практики ЦУР в российской раскладке

Актуальные корректировки в законодательстве для бизнеса

Новосибирцы стали активнее брать подработку

Средний прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

Финансы

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Политика

Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

Бассейн раздора в Краснообске

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Недвижимость

Спрос на аренду машиномест в Новосибирске вырос в 2,4 раза

Спрос на аренду машиномест в Новосибирске вырос в 2,4 раза

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Технологии

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

Телекоммуникации

Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии «Ростелекома»

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Импортозамещение в IT-сфере

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

Агропром

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

Практики ЦУР в российской раскладке

Мэр Новосибирска объяснил, с чем связаны дорожные проблемы города

Концессионеру предъявили «контрафакт» и завышение стоимости работ

Инвестиции в качество жизни

«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска