«Мусорный» вопрос уходит в лето

В региональном правительстве назвали новую дату разморозки мусорной концессии — лето текущего года.

— Разморозка, безусловно планируется, — говорит вице-губернатор области Сергей Семка. — Сейчас действует рабочая группа, куда входят представители областной власти, компании ООО «Экология—Новосибирск» и ГК «ВИС». Как раз рассматриваем все варианты в соответствии с решениями рабочей группы, которую возглавлял Владимир Знатков. Мы привлекли ППК РЭО — федерального оператора и финансового партнера, чтобы, если менять концессию, то окончательно и бесповоротно. Думаю, летом мы все-таки должны выйти на разморозку. Мы привлекли и общественников, у которых может быть альтернативная позиция по земельному участку.

Напомним, что в конце марта в региональном правительстве «временем Ч» называли май. Тогда же Сергей Семка на совещании у полпреда президента Сергея Меняйло анонсировал участие в данном вопросе федерального оператора. Еще раньше — осенью прошлого года — представители ГК «ВИС» (учредитель компании-концессионера ООО «Экология—Новосибирск») сообщали, что готовы выйти на уже утвержденную площадку и начать строительство первого завода, а ко второму приступить, когда вопрос с его размещением будет урегулирован. По их словам, старт зависел от отмашки правительства региона. А в середине марта, отвечая на запрос Infopro54, пресс-служба ГК «ВИС» вновь сообщила, что для начала работы по проекту необходимо решение правительства Новосибирской области о возобновлении концессионного соглашения. Об этом говорил и губернатор области Андрей Травников.

Однако не факт, что и летом концессия будет разморожена, и дело здесь не только и не столько в позиции общественников, а также жителей территорий, находящихся вблизи будущих концессионных объектов. По мнению одного из активных участников рабочей группы, заместителя председателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадима Агеенко, разморозка, о которой говорят региональные чиновники, упрется в нормы законодательства.

— Можно ли построить полигон и МСК на новом месте? — рассуждает депутат на своей странице в соцсети. — Это будет сложно, потому что в действующем соглашении смена земельного участка не предусмотрена. Кстати, затраты на обследование «нового земельного участка» концессионер не сможет предъявить области как понесенные затраты по реализации действующего соглашения — этого участка в действующем соглашении нет. Выход может быть один — действующую концессию нужно срочно расторгать по суду за срыв концессионером сроков создания концессионного объекта. Необходимо формировать новые условия соглашения и объявлять конкурс по выбору нового концессионера.

Пока перспективными выглядят более мелкие «мусорные» проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее время правительство области в лице МинЖКХ и Минэконразвития готовит конкурсную документацию для привлечения инвесторов на территории ряда районных центров.

— Есть проекты, над которыми начали работать, решили их масштабировать, — сообщает глава регионального МинЖКХ Денис Архипов. — Это города Татарск, Куйбышев и Тогучин. Это были три якорных для нас объекта, с них мы стартовали. Но мы сейчас подключаем и другие территории, другие районные центры. Общие суммы пока сложно назвать, потому что еще идут расчеты.

Всего на территории сибирских регионов за последние 2 года действия «мусорной» реформы введены в эксплуатацию 5 объектов обработки твердых коммунальных отходов, действует 31 региональный оператор. Охват населения услугой по вывозу мусора в среднем увеличился с 75 до 95%. В 2020 году правительство РФ направило помощь большинству регоператоров в общей сумме более 1 млрд рублей.