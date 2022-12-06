Рекламодателям

ВТБ отражает крупнейшую DDOS-атаку

  • 06/12/2022, 15:00
В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка.

новости бизнесаСистемы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка.

В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание.

Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель — причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов.

Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов Интернет, однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов. Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества. Все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, поскольку действия по организации и участию в DDoS-атаке являются уголовно наказуемым преступлением.

Фото: pexels.com — Sora Shimazaki

216

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ DDOS-атака


Спецоперация на Украине

В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22
Орловский депутат предложил отправлять бездомных собак в Украину подрывать танки
5/12/22 9:57

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

Более 70 дел о самостроях рассматривается в судах Новосибирска

06/12/2022, 14:40

Мэрии Новосибирска выдали предостережение по зданию бывшего автовокзала

06/12/2022, 14:01

С начала отопительного сезона в Новосибирске произошли почти 1300 повреждений на теплосетях

06/12/2022, 13:44

Открыты продажи в масштабном квартале от известного застройщика

06/12/2022, 13:36
Популярное

Путин пролонгировал заморозку накопительной пенсии до конца 2025 года

06/12/2022, 14:45

Куда в Новосибирске отправиться за новогодним настроением

06/12/2022, 13:01

Депутаты предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию

06/12/2022, 12:09

Новости компаний

Объясним на лапках: мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе

06/12/2022, 15:05

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Разумный выбор» от СК Уралсиб Жизнь

06/12/2022, 12:04

АО «РЭС» приняло участие в совещаниях по обеспечению бесперебойного электроснабжения зимой

06/12/2022, 11:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска