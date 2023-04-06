ВТБ Пенсионный фонд на треть нарастил объем привлеченных по корпоративным программам средств

За год 32 компании выбрали НПФ ВТБ в качестве партнера для поддержки сотрудников после их выхода на пенсию. Всего в них занято около 13 тыс. человек.

Больше всего интерес к корпоративным пенсионным программам традиционно проявляли торговые и производственные компании. При этом в 2022 году на первое место вышли именно торговые предприятия, доля которых выросла на 8 п.п. и достигла 28%. Производство оказалась на втором месте (16%), на третьем – компании, оказывающие услуги в области информации и связи (13%), а четвертое заняли предприятия транспортной сферы (9%).

«Корпоративные пенсионные программы сегодня – это эффективный инструмент, который помогает компаниям сохранять кадры, а сотрудникам — быть уверенными в поддержке после завершения карьерного пути. НПФ ВТБ индивидуально формирует условия для каждого бизнес-клиента, поскольку наш опыт в организации корпоративных пенсионных программ на предприятиях различных сфер позволяет подобрать эффективное решение для каждого занятого сотрудника», – комментирует Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

ВТБ Пенсионный фонд предлагает 10 корпоративных пенсионных схем, разработанных в соответствии с мировыми практиками. Это дает возможность клиентам фонда получать максимальную выгоду от внедрения КПП, а разнообразие решений позволяет гибко подходить к потребностям каждой компании. По состоянию на 31 декабря 2022 года активы НПФ ВТБ превышают 320 млрд рублей. Рейтинг максимальной надежности фонда подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» и Национальным рейтинговым агентством.

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