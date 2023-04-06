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Вести онлайн-бизнес теперь удобнее с «СБП Эквайринг» от Банка «Левобережный»

  • 06/04/2023, 12:20
Банк «Левобережный» поможет юридическим лицам и ИП сразу получать деньги на счет за доставку или продажу товаров и услуг через интернет-магазин с помощью сервиса «СБП Эквайринг».

новости бизнесаНа основании сведений «Яндекса», за последние 5 лет число онлайн-покупателей выросло почти вдвое. Привычки приобретать в интернет-магазинах товары и оплачивать услуги через банковские приложения с каждым годом становятся популярнее. В связи с этим Банк «Левобережный» предлагает новый финансовый инструмент для бизнеса — «СБП Эквайринг».

Клиент Банка «Левобережный» может разместить на собственном сайте кнопку «Оплата по СБП». Нажав на неё, покупатель выбирает банк, клиентом которого является, и оплачивает товар или услугу через соответствующее мобильное приложение. Для совершения платежа не требуется ввод данных банковской карты, а сумма уже указана в платежке. Необходимо лишь подтвердить оплату.

Новый продукт выгоднее торгового эквайринга: комиссия за приём платежа составляет от 0,4 % до 0,7 % в зависимости от вида деятельности. Минимальная комиссия берется с предприятий, реализующих товары повседневного спроса, лекарства, оказывающих транспортные, медицинские, образовательные и страховые услуги. С полным списком льготных категорий можно ознакомиться на сайте СБП.

Откройте счет в Банке «Левобережный» и подключите «СБП Эквайринг», оставив заявку на сайте или в офисах банка. Подробную консультацию вам предоставят специалисты единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: shutterstock

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Регионы: Сибирь

Теги : эквайринг Банк Левобережный


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