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Попались в нейросеть: обсудим на DataTalks 4.0, почему ChatGPT так популярен

  • 06/04/2023, 11:32
В мероприятии примут участие представители компаний Axenix, HFLabs, Tele2, ВТБ, DIS-Group и другие.

телеком19 и 20 апреля 2023 года «Ростелеком» проведет масштабную конференцию по управлению данными DataTalks 4.0, где ведущие российские эксперты поделятся практическим опытом управления данными и обсудят актуальные вопросы. В мероприятии примут участие представители компаний Axenix, HFLabs, Tele2, ВТБ, DIS-Group и другие.

DataTalks — это площадка для обмена знаниями про работу с данными, которые полезны любому бизнесу независимо от бюджета и ИТ-мощностей. Мероприятие будет интересно специалистам в области данных, аналитикам данных и дата-инженерам, директорам по цифровым технологиям (Chief Digital Officer, CDO), а также представителям бизнеса, ИТ-специалистам смежных направлений и студентам.

В течение двух дней спикеры обсудят, какие стратегии импортозамещения оказались самыми успешными, насколько оправдались страхи 2022 года по работе с opensource, какие риски несет законодательство в области защиты персональных данных и как не допустить оборотных штрафов, как данные помогают компаниям принимать решения, и что мешает формировать лучший клиентский опыт.

Эксперты также расскажут о том, какие технологические тренды будут в 2023 году, почему случился бум нейросетей, как устроены квантовые вычисления и когда можно будет использовать квантовые компьютеры для машинного обучения в промышленных масштабах.

Участие в DataTalks 4.0 бесплатное. Возможно и очное, и онлайн участие. Детальная программа и регистрация на мероприятие доступны по ссылке.

Приглашаем к информационному партнерству ИТ-издания, интернет-ресурсы, информационные агентства, а также отраслевые профессиональные объединения и ассоциации. По сотрудничеству обращайтесь в пресс-центр «Ростелекома» к Наталье Бакренко, тел. +7-915-196-97-61, natalya.bakrenko@rt.ru.

Возраст 16+

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком безопасность


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